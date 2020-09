ARD-„Deutschlandtrend“: Neuer Bestwert bei Zufriedenheit mit Bundesregierung

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist weiter gestiegen und hat im ARD-„Deutschlandtrend“ einen neuen Bestwert erreicht. In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage für die ARD-„Tagesthemen“ zeigten sich 66 Prozent der Deutschen mit der Arbeit von Schwarz-Rot aktuell sehr zufrieden oder zufrieden, ein Plus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zu Anfang August. Der bisherige Höchstwert in dieser Frage lag im Mai und August bei 64 Prozent.

Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) ist demnach mit der Arbeit der Bundesregierung weniger oder gar nicht zufrieden (minus ein Punkt). Das Institut Infratest dimap befragte dazu am Montag und Dienstag 1027 Bundesbürger.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 36 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme der Union geben. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als Anfang August. Die SPD legt um zwei Punkte zu und käme auf 17 Prozent. Die AfD landet bei zehn Prozent (minus eins).

Die FDP bliebe unverändert bei sechs Prozent, die Linke käme wie im August auf sieben Prozent. Die Grünen gewinnen gegenüber dem Vormonat einen Punkt und wären mit 19 Prozent nach wie vor zweitstärkste Kraft. Für die Sonntagsfrage wurden von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1527 Wahlberechtigte bundesweit befragt.

Die Zufriedenheit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreicht in der September-Umfrage den besten Wert dieser Legislaturperiode. 72 Prozent der Wahlberechtigten sind mit ihrer Arbeit derzeit sehr zufrieden oder zufrieden (plus eins). Mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind unverändert 60 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden. Die Zufriedenheit mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) legt gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte zu und erreicht aktuell 59 Prozent. (afp)

