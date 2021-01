CORONA-TICKER: Kanzleramt will Lockdown bis 15. Februar verlängern – Pflicht zu medizinischen Masken im ÖPNV und in Geschäften

Heute beraten ab 14 Uhr Bund und Länder über die kommenden Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19. Hier der Newsticker.

Vor dem Spitzentreffen der Ministerpräsidenten zu Beratungen über eine Verlängerung der Corona-Einschränkungen zeichnet sich eine Zustimmung für striktere Maßnahmen ab.

10:30 Uhr: Kanzleramt will Lockdown zunächst bis 15. Februar verlängern

Das Kanzleramt will den Lockdown zunächst bis 15. Februar verlängern. Das steht in der Beschlussvorlage für die Videoschaltkonferenz mit den Ländern, die um 14 Uhr beginnen soll. Das 9-seitige Dokument liegt der dts Nachrichtenagentur vor.

Private Zusammenkünfte sind demnach weiterhin im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften soll „verbindlich auf eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert“ werden, wie es in der Vorlage heißt.

Auch die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr sollen so reduziert werden, „dass das Fahrgastaufkommen ein Drittel der regulären zulässigen Fahrgastzahlen in einem Beförderungsmittel üblicherweise nicht übersteigt und so in der Regel Abstände gewahrt werden könne“, wie es heißt.

Dieses Ziel soll „durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten, die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten und – wo möglich und nötig – durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel sowie durch die Reduzierung des Präsenzbetriebes in Bildungseinrichtungen erreicht werden“, schreibt das Kanzleramt in seiner Beschlussvorlage.

Schulen und Kitas sollen bis 15. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben, nur für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden. Das Arbeitsministerium soll eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber „überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es nach ihrer eingehenden Prüfung zulassen“, wie es in der Vorlage heißt.

Die Überbrückungshilfe III des Bundes soll nochmals ausgeweitet werden: „Für den besonders betroffenen Einzelhandel werden die handelsrechtlichen Abschreibungen auf nicht verkäufliche Saisonware bei den Fixkosten berücksichtigt“, schreibt das Kanzleramt.

10:16 Uhr: Pflicht zu medizinischen Masken in Nahverkehr und Geschäften

Im Nahverkehr und in Geschäften soll eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken eingeführt werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Maßnahmen am Dienstagnachmittag hervor.

OP-Masken oder FFP2-Masken hätten eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken, heißt es darin.

10:00 Uhr: Wohl Lockdown-Verlängerung bis 15. Februar

Das Bundeskanzleramt strebt eine Verlängerung der derzeitigen Lockdown-Auflagen bis zum 15. Februar an. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder am Dienstagnachmittag hervor, die AFP vorliegt.

Bis zu diesem Termin solle eine Arbeitsgruppe „ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten, welche auch die notwendigen Voraussetzungen schafft, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden“.

Schulen sollen bis 15. Februar geschlossen bleiben

Die Schulen in Deutschland sollen wegen der Corona-Pandemie offenbar mindestens bis zum 15. Februar „grundsätzlich geschlossen“ bleiben. Demnach soll weiter auf Distanzlernen gesetzt werden.

Laut n-tv soll unterdessen das Tragen von medizinischen Masken im ÖPNV sowie in Geschäften zur Pflicht werden. Gemeint seien „sogenannte OP-Masken oder sogar virenfilternde Masken der Standards KN95 oder FFP2“, zitiert der Sender aus dem Papier.

Finanzministerium und Wirtschaftsministerium haben laut dpa eine Einigung über Nachbesserungen bei Finanzhilfen für Firmen und Selbstständige erzielt. Vorgesehen sind höhere Zuschüsse und einfachere Bedingungen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Wir werden in den nächsten Wochen, weil es vielen auch schlecht geht und sie verzweifelt auf die Hilfen warten, nochmal in einer zweistelligen Milliardenhöhe helfen müssen und wir wollen, dass es unbürokratischer geschieht. Wir wollen, dass es schneller geschieht.“

Altmaier sagte zur Kritik aus der Wirtschaft an einer schleppenden Umsetzung der Hilfen, es gehe um viel Geld der Steuerzahler. Man müsse auch darauf achten, dass es wenig Missbrauch gebe.

9:35 Uhr: Müller gegen flächendeckende Ausgangsbeschränkungen

Vor dem Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern hat sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), gegen verpflichtende, flächendeckende Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen.

„Dort wo die Zahlen sehr hoch sind und man gute Erfahrungen mit Ausgangssperren hat, wird es sicherlich die Möglichkeit geben, das auch weiter umzusetzen“, sagte Müller am Dienstag im „ARD-Morgenmagazin“. Diese müssten aber vor allem für Länder mit niedrigen Zahlen der positiven Tests nicht verpflichtend sein.

Er forderte zugleich, bei den Maßnahmen im Wirtschaftsleben nachzuschärfen. „Das tut richtig weh, weil wir natürlich wissen, in welcher Situation die Unternehmen sind“, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin.

Anders als im März und April seien weniger Menschen im Homeoffice. Dadurch entstünden Bewegungen und Kontakte, die „einfach reduziert werden“ müssten. Die Länder hätten deshalb bereits Vorschläge formuliert, um die Präsenzpflicht im Büro aufzuheben.

In der Diskussion um eine FFP2-Maskenpflicht zeigte sich Müller zurückhaltend. Es sei vielleicht auch eine Pflicht zum Tragen von OP-Masken denkbar. Diese schützten immer noch besser als Alltagsmasken aus Stoff.

Gegen flächendeckende Ausgangssperren sprach sich auch FDP-Chef Christian Lindner aus. Diese könnten dort ein Instrument sein, wo es massiv steigende Fallzahlen gebe, sagte Lindner im ARD-„Morgenmagazin“. In anderen Regionen mit niedrigen Zahlen seien sie dagegen „unverhältnismäßig“.

8:40 Uhr: Beratungsgrundlage „Überblick zur COVID-19 Lage“ veröffentlicht

Eine wichtige Beratungsgrundlage der Bundesregierung ist die Datensammlung im „Überblick zur COVID-19 Lage – Stand: 18.01.2021, 07:00 Uhr“: 210118-Überblick-COVID_19_Lage, die der „Business Insider“ veröffentlichte. Darin enthalten sind auch diese beiden Grafiken (Screenshot Epoch Times):

8:20 Uhr: Expertenrunde mit Merkel und den Ministerpräsidenten

Die wissenschaftlichen Berater von Bund und Ländern plädierten einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge für eine Verschärfung des Lockdowns. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Deutsche Städtetag sprachen sich für eine Erweiterung des Homeoffice aus.

Die Expertenrunde, die die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie berät, habe vor der drohenden Gefahr durch die Mutation des SARS-CoV-2 gewarnt, berichtete das RND. Der leicht positive Trend bei den täglichen positiven Tests dürfe nicht überschätzt werden, warnten die Wissenschaftler.

Es nehmen teil (Quelle):

Lothar Wieler , Direktor des Robert-Koch-Instituts

, Direktor des Robert-Koch-Instituts Christian Drosten , Direktor des Institut fürs Virologie an der Berliner Charité

, Direktor des Institut fürs Virologie an der Berliner Charité Melanie Brinkmann , Professorin am Institut für Genetik an der Technischen Universität Braunschweig

, Professorin am Institut für Genetik an der Technischen Universität Braunschweig Michael Meyer-Herrmann , Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig

, Leiter der Abteilung System Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig Cornelia Betsch , Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt

, Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt Rolf Apweiler , Direktor des European Bioinformatics Institute des European Molecular Biology Laboratory in Großbritannien

, Direktor des European Bioinformatics Institute des European Molecular Biology Laboratory in Großbritannien Kai Nagel , Professor für Verkehrssystemplanung an der TU Berlin

, Professor für Verkehrssystemplanung an der TU Berlin Gérard Krause, Professor der Epidemologie am Helmhotz-Zentrum für Infektionsforschung

Mehr Homeoffice

Die Pandemie lasse sich nur durch eine weitere Reduzierung der Kontakte und eine Einschränkung der Mobilität eindämmen. Als einer der wesentlichen Schritte nannten die Berater dem Bericht zufolge eine Ausweitung des Homeoffice.

Auch Arbeitsminister Heil sprach sich für eine Erweiterung der Arbeit im Homeoffice aus. „Da gibt es mehr Potenzial“, sagte Heil am Montagabend (18. Januar) im ZDF-„heute journal“. „Ich weiß, dass Homeoffice nicht überall möglich ist, und deshalb geht es darum, das jetzt möglich zu machen, wo es betrieblich möglich ist.“

Um dies zu erreichen, sei „ein Stück mehr Verbindlichkeit“ nötig, betonte der Minister. Arbeitgeber müssten Homeoffice ermöglichen, wenn „betrieblich nichts dagegen spricht“ und die Tätigkeit es zulasse. „Wir wollen einen Shutdown der gesamten Volkswirtschaft vermeiden“, fügte der Minister hinzu.

Der Deutsche Städtetag forderte indessen die Kommunen auf, städtische Mitarbeiter verstärkt ins Homeoffice zu schicken: Die Städte müssten „beim Homeoffice als Vorbild wirken“, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

Zwar müsse die Stadtverwaltung auch in der Krise für die Bevölkerung sichtbar sein, gleichzeitig müssten die kommunalen Arbeitgeber den eigenen Mitarbeitern mehr Homeoffice-Möglichkeiten bieten. Bei einigen Städten bestehe Nachholbedarf.

Ausmaß der Einschränkungen noch nicht klar

Ein Beschluss zur Verlängerung des Lockdowns zeichnete sich bereits am Montag ab. Offen war, ob es weitere Verschärfungen in einzelnen Bereichen des öffentlichen Lebens geben werde. Im Vorfeld des Bund-Länder-Treffens wurde kontrovers über nächtliche Ausgangssperren und Schulschließungen diskutiert.

Eine Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs ist einem Medienbericht zufolge offenbar vom Tisch. Stattdessen könnte es zu einer Ausweitung des Angebots der ÖPNV-Betreiber kommen, wie die „Welt“ (Dienstagsausgabe) berichtete. „Nun prüfen Verkehrsunternehmen, ob man das Angebot nicht sogar noch ausbauen könnte, damit sich das Passagieraufkommen besser verteilt“, sagte die Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, Susanne Henckel der Zeitung.

Im Vorfeld der Corona-Beratungen war diskutiert worden, ob Busse und Züge künftig weniger Reisende mitnehmen sollten. Das habe sich als nicht realisierbar erwiesen. „Im ÖPNV und Nahverkehr auf der Schiene ist eine Beschränkung der Kapazitäten kaum möglich“, sagte Henckel und fügte hinzu: „Man kann ja schlecht einen Teil der Sitze mit Flatterband absperren“.

Merkel berät am Dienstag mit den Regierungschefs der Länder über eine Verlängerung und mögliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Das Treffen sollte ursprünglich erst am 25. Januar stattfinden. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte zur Vorverlegung des Termins: „Entscheidungen stehen an, wenn sie anstehen.“ Das SARS-CoV-2 richte sich nicht nach Terminkalendern. (afp/dpa/dts/sza)

