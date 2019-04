Bundestag heute: Linke will Privatversicherung abschaffen, AfD-Bundestags-Vize, Target-2-System (+Videos)

AfD schlägt Gerold Otten für die Wahl zum Vize­präsidenten vor

Auf Vorschlag der AfD-Fraktion findet am Donnerstag, 11. April 2019, ein Wahlgang zur Wahl eines Stellvertreters des Bundestagspräsidenten statt. Die AfD schlägt für dieses Amt nun den Abgeordneten Gerold Otten vor (19/9252). Der 63-jährige ehemalige Berufssoldat war 2017 über die Landesliste Bayern seiner Partei in den Bundestag eingezogen. In geheimer Wahl mit Stimmkarte und Wahlausweis ist die sogenannte Kanzlermehrheit von derzeit 355 Stimmen erforderlich, um in das Vizepräsidentenamt gewählt zu werden.

Die AfD hatte in der vergangenen Sitzungswoche am 4. April die Abgeordnete Mariana Iris Harder-Kühnel vorgeschlagen (19/8856), die im dritten Wahlgang mit 199 Stimmen bei 423 Gegenstimmen und 43 Enthaltungen die erforderliche einfache Mehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen) nicht erreicht hatte.

Diskussion: Linke will Privatversicherung abschaffen, AfD will Altersrückstellungen sichern

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 11. April 2019, erstmalig mit einem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Ein System für alle – Privatversicherte in gesetzliche Krankenversicherung überführen“ (19/9229). Mitberaten wird dann auch ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Wettbewerb in der privaten Krankenversicherung stärken – Altersrückstellungen bei Anbieterwechsel mitnehmen lassen“ (19/9233). Für die Debatte im Plenum steht eine Stunde zur Verfügung. Beide Vorlagen sollen anschließend zur federführenden Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die private Krankenversicherung ab einem bestimmten Stichtag auf medizinisch nicht notwendige Zusatzversicherungen zu begrenzen. Alle privat Krankenversicherten sollen per Gesetz zu gesetzlich Versicherten werden, die Versicherungspflichtgrenze solle abgeschafft werden.

Die staatliche Beihilfe des Bundes solle zu einem Arbeitgeberbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Die Alterungsrückstellungen in den Bilanzen der privaten Krankenversicherung will die Fraktion auflösen. Für Beschäftigte in der privaten Krankenversicherung will sie sozialverträgliche Übergänge schaffen.

Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem Antrag, gesetzlich sicherzustellen, dass alle in der privaten Krankenversicherung Versicherten bei einem Anbieterwechsel ihre Altersrückstellungen zum neuen Anbieter mitnehmen können.

Die Höhe der dem Gesundheitszustand entsprechenden Altersrückstellungen lasse sich berechnen, schreibt die Fraktion. Eine Stärkung des Wettbewerbs nutze den Versicherten. Bisher seien Versicherte häufig an einen Anbieter gebunden, auch wenn die Prämien stark steigen. Privatversicherte müssten diese Möglichkeit erhalten. Außerdem sei eine Zunahme der Dynamik auf dem Markt der privaten Krankenversicherungen durch Neueintritte von Anbietern zu erwarten, die nicht mehr nur um Neu-, sondern auch um Bestandskunden konkurrieren, was auch die Wirtschaftlichkeit verbessern dürfte, heißt es in dem Antrag. (Quelle: Deutscher Bundestag)

Debatte über AfD-Antrag zur Be­sicherung von Target-Forderungen

Die AfD schreibt, das Target-2-System sei das wichtigste Zahlungsverkehrssystem für Überweisungen innerhalb der Eurozone. Die sogenannten Targetsalden erfassten dabei die Nettogeldzuflüsse und -abflüsse eines Landes in diesem System. Positive Targetsalden entstünden immer dann, wenn mehr Überweisungen aus Staaten der Eurozone in ein bestimmtes Land stattfinden als umgekehrt.

Ende März 2019 hätten die Targetforderungen der Bundesbank bei 941 Milliarden Euro gelegen, was über 50 Prozent ihrer Bilanzsumme entspreche. Das Anwachsen zeige, dass die Zahlungsbilanzen in der Eurozone aus den Fugen geraten seien. Ungefähr 1.300 Milliarden Euro seien seit 2009 von südeuropäischen in nordeuropäische Länder geflossen, davon mehr als 900 Milliarden Euro nach Deutschland.

Die Fraktion fordert die Bundesregierung unter anderem auf, sich in Verhandlungen auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass das Targetsystem so ausgestaltet wird, dass nationalen Zentralbanken mit Targetverbindlichkeiten werthaltige marktfähige Sicherheiten zunächst auf die Europäische Zentralbank (EZB) übertragen werden und die EZB diese Sicherheiten wiederum anteilig auf die nationalen Zentralbanken mit Targetforderungen überträgt.

Sollten die Vermögensgegenstände im Eigentum einer nationalen Zentralbank nicht ausreichen, um ihre Targetverbindlichkeiten zu besichern, so sollten bis zum vollen Ausgleich aller Targetsalden Sicherheiten aus den Refinanzierungsgeschäften der Geschäftsbanken zunächst auf die EZB und anschließend auf die nationalen Zentralbanken mit Targetforderungen übertragen werden, heißt es in dem Antrag. (Quelle: Deutscher Bundestag)

Grundsatzdebatte über Bluttests vor der Geburt etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes

Der Bundestag diskutiert heute in einer offenen Grundsatzdebatte über Bluttests vor der Geburt etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes. Mehr als 100 Abgeordnete hatten sich fraktionsübergreifend dafür stark gemacht, ethische Fragen bei diesen und künftig möglichen Gendiagnosen zu klären.

Über konkrete Anträge soll noch nicht abgestimmt werden. Hintergrund ist auch ein laufendes Verfahren im zuständigen Entscheidungsgremium des Gesundheitswesens, inwiefern die Krankenkassen solche Tests künftig bezahlen sollen.

Grundsatzdebatte über Bluttests:



Außerdem will die AfD-Fraktion erneut einen Kandidaten für den Posten eines Bundestagsvizepräsidenten zur Wahl stellen. Es handelt sich um den Verteidigungspolitiker Gerold Otten, der in diesem ersten Wahlgang die Kanzlermehrheit von 355 Ja-Stimmen bräuchte.

In der vergangenen Woche war die AfD-Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel im dritten Wahlgang gescheitert – so wie zuvor schon der Abgeordnete Albrecht Glaser. Der AfD steht ein Vizepräsidentenposten zu. Sie erhält dafür aber keine Unterstützung von den anderen Fraktionen. (dpa)