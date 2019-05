„Grenzschutz ist Bundessache“: Grüne klagen gegen bayrische Grenzpolizei

Die Fraktion der Grünen stellt die Kompetenz der Bayerischen Regierung in Frage, zumindest in der Frage der Grenzangelegenheit. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte am Donnerstag in München laut „Focus“:

Wir Grüne sind der Meinung, dass der Freistaat Bayern nicht die Gesetzgebungskompetenz zur Errichtung einer Bayerischen Grenzpolizei hat. Denn Grenzschutz ist Bundessache“.

In dieser Frage wollen die Grünen nun eine Entscheidung durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof herbeiführen. Die Partei hat angekündigt, am Montag eine Klage einzureichen.

Bayrischer Innenminister zeigt sich gelassen

Bayerns Staatsregierung verteidigt die Grenzpolizei und die von ihr durchgeführten Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze dagegen als verfassungs- und europarechtlich „einwandfrei“.

Dadurch wird die förderale Kompetenzverteilung nicht verletzt. Wir sehen der Klage deshalb gelassen entgegen“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrman (CSU) laut „Focus“.