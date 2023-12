Hitzige Bauerndemo: „Das ist eine Kampfansage und wir nehmen diesen Kampf an“

Als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen) auf der heutigen Bauern-Großdemo am Brandenburger Tor auftrat, wurde aus der bis dahin ruhigen, aber mit Unmut belasteten Veranstaltung eine hitzige von Ablehnung gegenüber der Ampelregierung gekennzeichnete Versammlung. Zu der Demonstration hatte der Deutsche Bauernverband aufgerufen.

Die Bauern aus ganz Deutschland versammelten sich, um gegen die Pläne der Bundesregierung zur Streichung der Agrardiesel-Subventionen und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen zu protestieren. Sie wurden als Streichung von „klimaschädlichen Subventionen“ als Teil der Haushaltskonsolidierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgenommen.

Die Bundesregierung wolle die Landwirte mit mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr zusätzlich belasten, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Montag. „Das ist eine Kampfansage und wir nehmen diesen Kampf an“, so Rukwied.

Er drohte mit weiteren Protesten im ganzen Land, sollten die Regierung ihre Pläne umsetzen. Wenn man den Bauern nicht zuhöre und das nicht zurücknehme, sei das der Auftakt für viele weitere Aktionen in ganz Deutschland. „Entweder die Regierung ändert ihren Kurs oder es gibt eine neue Regierung.“ Finanzminister Christian Lindner (FDP) warf er „Wortbruch“ vor angesichts von Zusagen, dass es keine Steuererhöhungen geben solle.

Özdemir: „Ich kämpfe im Kabinett dafür“

Landwirtschaftsminister Özdemir bekräftigte bei der Kundgebung am Brandenburger Tor seine Kritik an den Ampelbeschlüssen. „Ich kämpfe im Kabinett dafür, dass das nicht in der Härte kommt“, sagte er. Die Belastungen für die Branche seien ohnehin sehr groß und Existenzängste griffen um sich, sagte der Landwirtschaftsminister. „Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuer Regeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.“

Dem stehen Äußerungen des ernährungspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion Gero Hocker gegenüber. Er sagte der „Bild“ vom Freitag, der Wegfall der Beihilfen für den Agrardiesel und das Ende der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge wäre von Özdemir eingebracht, von Robert Habeck als zielführend bewertet und habe nur so seinen Weg in den Entlastungshaushalt gefunden. Das Landwirtschaftsministerium dementierte den Vorwurf. Ein Sprecher sagte der „Bild“, das Ernährungsministerium habe „zu keinem Zeitpunkt einen solchen Vorschlag eingebracht“.

Immer wieder wurde Özdemir von lautstarken Pfiffen, Buhrufen und Kuhglockengeläut der Demonstranten unterbrochen, mehrmals forderten sie in Sprechchören Neuwahlen. Bauernpräsident Rukwied musste eingreifen, um die Menge zu beruhigen, damit sie Özdemir zu Wort kommen lassen.

„Ampelregierung ist Totengräber dieses Landes“

Claus Hochrein von „Land schafft Verbindung“ (LSV) erklärte in seiner Rede, dass für ihn die Ampelregierung der Totengräber dieses Landes sei: „Abschwung, Rezession, Inflation und Insolvenz.“ Er stellte eine Frage an die Menge: „Wer hat die CO₂-Reduktionsziele eingehalten?“ Die Menge antwortet: „Wir!“ „Und wer soll mit Reduktionszielen am Einkommen am meisten geknechtet werden?“ „Wir“ „Wer soll die Zeche bezahlen?„ „Wir“ „Ist das in Ordnung?“ Die Menge antwortet: „Nein“, und stimmt im Chor an: „Neuwahlen, Neuwahlen, Neuwahlen!“

In seinen Augen hätte die FDP-Fraktion, wenn sie ein Gewissen, Charakter und Ehre hätte, längst aus der Koalition, verlassen, „um dem Ganzen ein Ende zu bereiten“.

Die Menschen in diesem Land hätten genug von einer CO₂-Besteuerung und einer höheren Maut. Hochrein fragt sich, ob die Menschen in der Politik und die Minister überhaupt wirklich ein Gewissen hätten und ob sie wirklich für dieses Land und für ihr Volk da sind oder nur für die eigene Hosentasche.

„Die leben in einer eigenen Realität“

Sven Hildebrandt, Kartoffelbauer aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte „stinkt es an“, was die Regierung „mit uns macht“. „Wir sollen die ganze Welt retten, unser Geld geht sonst wohin und bei uns bleibt nichts mehr.“ Das könne so nicht weitergehen und funktioniere nicht. Er hat den Eindruck, dass die Regierung die ganze Bevölkerung überhaupt nicht mehr ernst nimmt. „Die leben in ihrer eigenen Realität und wissen gar nicht mehr, was draußen los ist.“

Klaus Pentzlin, Präsident der Lohnunternehmer und selbst landwirtschaftlicher Dienstleister, treiben Sorgen um seine Branche an. „Wenn das Geld nicht mehr reicht, dann fängt der Bauer an, das mit seiner eigenen Hände Arbeit wettzumachen.“ Das könne nicht der Weg sein. „Diese Regierung kann ordentlich Geld sparen, wenn sie endlich den Bürokratismus abschafft.“

Regierungssprecher: „Einschnitte sind schmerzhaft“

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, die Einsparungen und Einschnitte in verschiedenen Bereichen – auch in der Landwirtschaft – seien „schmerzhaft“. Daher könne er den Protest der Bauern verstehen. Allerdings sei es eine Abwägung gewesen. Wenn weniger Geld ausgegeben werden könne, treffe das immer bestimmte Gruppen, sagte Hebestreit.

Claus-Dieter Tobaben, führt einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Er kritisiert, dass Ideologie über wissenschaftliche Erkenntnisse gestellt werde. Man habe in den letzten Jahrzehnten sehr viel Einsparungen an Kraftstoff, Pflanzenschutzmittel und Arzneimittel erzielt. „Das muss auch gewürdigt werden.“

Für ihn gehe es darum, dass Ernährungssouveränität für ein Land wie Deutschland wichtig sei. „Wir haben nichts gewonnen, wenn die Lebensmittel sonst wo in Übersee produziert werden.“ Das bringe weder dem Klimaschutz, noch der Nachhaltigkeit was.

„Letzter Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“

Für den Medienreferenten der Freien Bauern, Reinhard Jung sind die jetzt bekannt gewordenen Pläne beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Zuvor habe es eine vier-prozentige Zwangsstilllegung von Landflächen, jede Menge sinnloser Auflagen beim Pflanzenschutz, bei der Düngung, in der Regulierung der Tierhaltung, eine Öffnung der Zollgrenzen für billiges Getreide aus der Ukraine und gestiegenen Vorkosten in allen Bereichen gegeben.

„Es ist ein Vollversagen der Ampel“, so der Nebenerwerbsbauer aus Lennewitz in Brandenburg. Er fordert ein grundsätzliches Umdenken. Bauern seien der wichtigste Berufsstand der Gesellschaft. Ohne Essen sei alles nichts.

Er befürchtet, wenn man die Bauern weiter in die Ecke dränge und wirtschaftlich belaste, führe das zu einem sinkenden Selbstversorgungsgrad an Lebensmitteln. „Das ist das Schlimmste, was man diesem Land antun kann.“ Das treffe zunächst die Bauern, aber am Ende alle.

7.000 Landwirte und 1.700 Traktoren

Nach Polizeiangaben haben sich rund 7.000 Landwirte mit bis zu 1.700 Traktoren sich am Brandenburger Tor eingefunden. Der deutsche Bauernverband sprach von 3.000 Traktoren und 8.000 bis 10.000 Teilnehmern. Laut Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. Unüblicherweise zeigten sich die Landwirte verbandsübergreifend ihre Ablehnung. Neben Vertretern des Deutschen Bauernverbandes, Vertreter der Freien Bauern und des LSV waren auch andere Bauernverbände anwesend.