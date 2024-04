Deutschland Ausgebeutet im Krankenhaus

Höchstleistung für Minigehalt – Union will Hungerlohn für Medizinstudenten abschaffen

Wertschätzung sieht anders aus. In Zeiten von Fachkräftemangel werden angehende Ärztinnen und Ärzte nur selten angemessen in ihrem Praktischen Jahr entlohnt. Die Union will das ändern.