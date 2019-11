„Klimakrise – Kohle abschalten“: Greenpeace entrollen Riesenbanner im Tagebau Garzweiler

Vor den globalen Klimastreiks und wenige Tage vor Beginn der UN-Klimakonferenz haben rund 60 Aktivisten von Greenpeace im Braunkohletagebau Garzweiler gegen Verzögerungen beim Kohleausstieg protestiert.

Auf einem Schaufelradbagger entrollten sie am Donnerstagmorgen nach eigenen Angaben ein 60 Quadratmeter großes Banner mit dem Aufruf „Klimakrise: Kohle abschalten!“. Vor dem Bagger wurde ein weiteres Plakat mit der Aufschrift „Kohle muss im Boden bleiben!“ installiert.

Die Umweltschützer warfen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor, er habe mehr als zehn Monate nach der Einigung auf den Kohlekompromiss keinen Fortschritt mit den Kohlekonzernen erreicht.

Auch in Berlin protestierte die Organisation Robin Wood für den sofortigen Ausstieg aus der Kohleverbrennung. Nach Angaben der Umweltorganisation seilten sich Aktivisten am Donnerstagmorgen am Vattenfall-Kraftwerk in Moabit in Berlin ab und entrollten ein etwa 100 Quadratmeter großes Transparent mit der Aufschrift: „Steinkohle kann tödlich sein“. (afp)