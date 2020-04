Kretschmer: „Es zahlt sich aus, dass wir… Regierungschefin haben, die das Heft fest in der Hand hat“

Sachsens Regierungschef Kretschmer (CDU) findet Merkels Management der Corona-Krise vorbildlich. Zudem warnt er in einem Interview mit der "Welt": "Unsere Waffe gegen die Pandemie ist unsere Disziplin. Die müssen wir aufrechterhalten, damit uns eine Tragödie wie in Italien erspart bleibt."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihr Krisenmanagement während der Coronavirus-Pandemie gelobt.

„Es zahlt sich aus, dass wir in dieser Situation eine erfahrene und kluge Regierungschefin haben, die das Heft fest in der Hand hat“, sagte Kretschmer der „Welt“ (Montagsausgabe). Merkel genieße bei allen Ministerpräsidenten Vertrauen.

Es sei ihr gelungen, „Entscheidungen zu bündeln, zügig zu treffen und in der Bundesregierung einen Korpsgeist zu organisieren“. Mit Blick auf die gestiegenen Umfragewerte der Union stellte Kretschmer fest: „Die Menschen merken, wie kraftvoll die Kanzlerin agiert.“

Mit Blick auf die jüngst beschlossene Erleichterung der Restriktionen sagte der Regierungschef: „Wir haben keinesfalls zu wenig gelockert. Was wir vereinbart haben, geht an die Grenze dessen, was man tun darf.“ Er fügte hinzu: „Unsere Waffe gegen die Pandemie ist unsere Disziplin. Die müssen wir aufrechterhalten, damit uns eine Tragödie wie in Italien erspart bleibt.“

Klärung der Kramp-Karrenbauernachfolge im Dezember

Kretschmer sprach sich dafür aus, über die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf einem Parteitag im Dezember zu entscheiden. „Anschließend reden wir mit der CSU über einen Kanzlerkandidaten. Das wäre in der jetzigen Lage am vernünftigsten“, so der Ministerpräsident.

Der Christdemokrat übte scharfe Kritik an den Regierungen in Polen und Tschechien und bezeichnete die Grenzschließungen in der Coronakrise als „bittere Erfahrung“. Viele Menschen hätten sich darauf eingerichtet, „dass wir in dem Dreiländereck von Polen, Tschechien und Sachsen in einem gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum wohnen“.

Mit einem Schlag, ohne vorherige Abstimmung, hätten Polen und Tschechien die Grenzen dann geschlossen. „Dieses rapide Ende konnten wir uns nicht vorstellen. Ich hätte mir ein anderes Vorgehen gewünscht.“ Der Regierungschef sagte weiter, dass Sachsen „selbstverständlich bereit“ sei, „die medizinische Versorgung gemeinsam zu organisieren“.

Zu solchen Vereinbarungen mit Warschau oder Prag sei es aber nicht gekommen. „Trotzdem unterstützen wir unsere Partner in Niederschlesien mit Corona-Tests. Das wollen wir auch in Tschechien anbieten. Der Austausch ist jetzt besonders wichtig.“ (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]