Langjähriger Berlinale-Direktor Dieter Kosslick bekommt Bundesverdienstkreuz

Der langjährige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick erhält das Bundesverdienstkreuz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde ihm die Auszeichnung am 10. April in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue überreichen, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit.

Kosslick hatte das Berliner Filmfestival 18 Jahre lang geleitet und in dieser Zeit zu einem internationalen Branchenereignis gemacht, zu dem jedes Jahr wieder zahlreiche Filmstars und namhafte Regisseure kommen. Die diesjährige Ausgabe der Berlinale im Februar war seine letzte. (afp)