Maltas Botschafter vergleicht Merkel mit Hitler und tritt zurück

Maltas Botschafter in Finnland ist laut einem Medienbericht zurückgetreten, nachdem er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Adolf Hitler verglichen hat.

„Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer wird Angela Merkel stoppen? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren“, schrieb Michael Zammit Tabona im Onlinedienst Facebook laut einem Bericht der Zeitung „Times of Malta“ am Sonntag.

A statement by Malta’s ambassador to Finland, appointed after making donations to the governing party (you won’t find this in Politico Europe’s interview with our foreign minister): pic.twitter.com/UTUrOOpT77

— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) May 10, 2020