Stadt Dortmund akzeptiert Urteil: Keine Quarantäne für symptomlose indirekte Kontakte

Quarantäne für indirekte Kontaktpersonen? Dagegen wehrte sich eine Familie aus Dortmund erfolgreich vor Gericht.

Gegen Quarantänemaßnahmen für indirekte Kontaktpersonen wehrte sich eine Familie aus Dortmund. Weil Jugendliche nach einer Schülerparty positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren, hatte das Gesundheitsamt Quarantäne gegen alle Haushaltsmitglieder der Kontaktpersonen verhängt. Das ging dann doch zu weit, urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster.

Die Stadt Dortmund respektiert die gerichtliche Entscheidung. Mit sofortiger Wirkung werde das Gesundheitsamt alle angeordneten Quarantänemaßnahmen, die die Haushaltsmitglieder einer direkten Kontaktperson zu einem Infizierten betreffen, die selbst keinen direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten, aufheben. Das teilte die Stadtverwaltung am 16. September mit.

Neue Quarantäne-Anordnungen für den im Urteil betroffenen Personenkreis würden bis auf Weiteres nicht ausgesprochen werden. Davon ausgenommen seien begründete Einzelfälle. Falls die räumlichen Voraussetzungen innerhalb einer Wohnung keine Möglichkeit zulassen, die direkte Kontaktperson eines Infizierten zeitlich und räumlich zu separieren, um weitere Infektionen zu vermeiden, würden weiterhin auch für die Haushaltsmitglieder Quarantäne-Anordnungen ausgesprochen werden.

Dem Gesundheitsamt sei bewusst, dass seine Entscheidungen zu Quarantäne-Anordnungen in einzelnen Fällen über die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) hinausgegangen seien, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Das RKI verweise in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf, dass die Empfehlungen der Situation vor Ort im Rahmen einer Risikobewertung durch das zuständige Gesundheitsamt angepasst werden können. Genau das habe das Gesundheitsamt getan.

„Ihr bisheriges Vorgehen beurteilt die Stadt Dortmund als angemessen, sinnvoll und erfolgreich“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Verwaltung. Im Sinne des bisher erfolgreichen Vorgehens zur Unterbrechung von Infektionsketten strebe die Stadt nunmehr eine „grundsätzliche Klärung des Sachverhalts“ an. Dazu werde sie eine gutachterliche Beratung in Auftrag geben.

„Wir haben es mit einem neuartigen Virus zu tun, über das wir viele Dinge noch nicht abschließend wissen. Aus den bisherigen Erfahrungen können wir aber schließen, dass Übertragungen des Virus in familiären Zusammenhängen eine wichtige Rolle bei dessen Weiterverbreitung spielen. Dementsprechend konsequent sind wir vorgegangen und werden das auch weiterhin tun, wenn es darum geht, potentielle Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen“, stellte Gesundheitsdezernentin Birgit Zoerner klar.

Krisenstab überdenkt Quarantäne-Strategie

„Die Gerichte folgen uns vor allem an dem Punkt nicht, an dem wir über die Empfehlungen des RKI hinausgehen. Aus infektiologischer Sicht und aus Sicht des Bevölkerungsschutzes halten wir dies aber weiterhin für geboten. Jetzt ist es an der Zeit, das Thema grundsätzlich zu betrachten“, ergänzte Zoerner, die auch Leiterin des Städtischen Krisenstabs ist.