Politik » Deutschland US-Botschafter: Deutschland soll Hisbollah verbieten – „Haltung der EU ist ein Trugschluss“

Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell ist überzeugt, ein Verbot wird die Hisbolla abhalten in Deutschland um Anhänger und Spendengelder zu werben. Auch würde Deutschland ein Zeichen setzen, dass es Gewalt, Terror und antisemitischen Hass in Europa nicht dulde.