Video: Was bewegt die Menschen dazu, zu den Corona-Protesten zu gehen?

Am 29. August trafen sich in Berlin Menschen zu Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung. Die größte Demo stellte dabei die „Querdenken 711“-Initiative dar. Wie bereits am 1. August sollte zunächst ein Umzug durch die Berliner Innenstadt stattfinden, bevor man sich auf der Straße des 17. Juni – bzw. an der Siegessäule – versammeln wollte.

Doch nicht nur Kritiker der Corona-Politik fanden sich am Samstag zusammen, sondern auch mehrere Gegenproteste wurden organisiert. Unser Reporter vor Ort sprach mit beiden Seiten und hörte sich ihre Argumente an.

Dabei ist anhand der Interviewpartner zu sehen, dass auf beiden Seiten Menschen sich versammelten, die der Mitte der Gesellschaft zuzuordnen sind. Die immer wieder hervorgehobenen Gruppierungen weit links und rechts scheinen doch Randgruppen zu sein.



(er)