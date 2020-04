Laut dem Wirtschaftsweisen Lars Feld wären Steuersenkungen, beginnend mit der vollständigen Abschaffung des Soli, ein richtiger und wichtiger Impuls um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen.

Angesichts des drohenden Konjunktureinbruchs fordert der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, die Bundesregierung auf, den Solidaritätszuschlag so schnell wie möglich komplett abzuschaffen. „Es wäre jetzt sinnvoll, die Steuern spürbar zu senken, um nach dem Shutdown einen wichtigen Impuls zu setzen. Der Solidaritätszuschlag sollte daher schon zum 1. Juli abgeschafft werden – und zwar für alle“, sagte Feld dem Nachrichtenmagazin Focus.

Dies entspreche einer Entlastung bei der Einkommensteuer „um zwei bis drei Punkte und würde Firmen und Verbrauchern zusätzliche Kaufkraft von fast 20 Milliarden Euro bringen“, so der Ökonom weiter. Deutschland habe nach der Finanzkrise 2008/09 und dem Anstieg des Staatsdefizits auf mehr als 80 Prozent durch solide Haushaltspolitik, sehr niedrige Zinsen und einen langen konjunkturellen Aufschwung die Schuldenquote wieder unter 60 Prozent gedrückt. Das sei ohne Steuererhöhungen möglich gewesen und könne nun wieder so gelingen, so der Wirtschaftsweisen-Chef. Zudem sprach er sich auch für temporäre Entlastungen für Kapitalgesellschaften aus. Sinnvoll wären beispielsweise Verlustrückträge und uneingeschränkte Verlustvorträge, sagte Feld dem Nachrichtenmagazin Focus. (dts)

Statt einer gewaltsamen Revolution sind Wählerstimmen im Westen ein gewaltfreies Mittel der Sozialisten und Kommunisten, um an die Macht zu kommen. Anstelle von völligem Staatseigentum erfüllt die hohe Besteuerung in den westlichen Ländern den gleichen Zweck.

Hohe Steuerlasten belasten nicht nur die Reichen, auch die Armen werden auf verschiedene Weise bestraft. Während die Reichen oft über verschiedene rechtliche Mittel verfügen, um sich vor Steuern zu schützen, erhalten die Armen keine Sozialleistungen mehr, wenn ihr Einkommen über eine bestimmte Schwelle hinaus ansteigt. Kurz gesagt, die Menschen werden dafür bestraft, dass sie härter arbeiten.

