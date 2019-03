EU-Offizielle sehen sich gezwungen, die Cyber-Verteidigung wegen Huawei zu stärken

Neben neuen Forderungen nach einer kontinentweiten Reaktion auf vom chinesischen Staat geförderte Bedrohungen der digitalen Sicherheit, haben führende Persönlichkeiten in Brüssel, in einer verschlüsselten Warnung an den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei, klar ausgedrückt, dass sie die Cyberabwehr in Europa stärken werden.

Der Sicherheitskommissar der Europäischen Union, Julian King, sagte, die Regulierungsbehörden würden sich der Herausforderung nicht „entziehen“ und bestand darauf, dass es „völlig legitim“ sei, dass der Block Maßnahmen zur Verteidigung ergreift.

Ungarn, das oft als das schwarze Schaf des Clubs galt, forderte eine „gesamteuropäische“ diplomatische Antwort an China wegen des sich verschärfenden Sicherheitsskandals und warnte davor, dass der Kontinent nun bei der Technologie „hinterherhinkt“.

Die Bemerkungen erfolgten, nachdem der Pekinger Gesandte in Brüssel, Botschafter Zhang Ming, die EU der „Verleumdung“ und „Diskriminierung“ beschuldigte und in einem Interview mit der Financial Times sagte, dass sie „eine Sicherheitsstory erfunden habe“.

Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau sagte am 28. Januar, dass Europa eine einheitliche Haltung gegenüber Huawei einnehmen müsse. „Im Gespräch mit China können wir es nicht so machen, dass jeder Staat alleine agiert. …. wir sollten als Europa handeln“, sagte Loiseau.

Am 28. Januar kündigten US-Staatsanwälte 23 neue Anklagen gegen Huawei an, wobei 13 der Anklagen auch auf den Finanzvorstand des Unternehmens, Meng Wanzhou, abzielen; die Anklagen umfassen Bankbetrug, Behinderung der Justiz und Diebstahl von Technologie.

Die sich abzeichnenden Details haben die Nerven in Europa durcheinander gebracht, aber bisher ist die Reaktion des Blocks uneinheitlich. Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben alle Erklärungen abgegeben, in denen sie ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten, aber andere Staaten haben angeblich Angst davor, Peking zu beleidigen.

Deutschland hat separat erklärt, dass es jetzt aktiv darüber nachdenkt, Huawei aus Sicherheitsgründen die Bereitstellung von 5G-Technologie für Deutschland zu verbieten, was zu einer wütenden Reaktion des Unternehmens geführt hat.

Auf die Frage nach der Verhaftung von Meng antwortete King, obwohl er sich nicht zu einzelnen Fällen äußern möchte, ist die Frage der „digitalen Sicherheit“ sehr wichtig, sagte er.

„Es ist ein völlig legitimes europäisches Anliegen, zu versuchen, Maßnahmen zur Stärkung unserer digitalen Sicherheit zu ergreifen, denn schließlich ist die digitale Sicherheit entscheidend für den Schutz der Geschäfte unserer Regierungen, der industriellen Forschung, des geistigen Eigentums, der Geschäftspläne, unserer Wahlen, der demokratischen Institutionen sowie unserer eigenen personenbezogenen Daten“, sagte King. „Wir werden uns nicht von diesem Thema fernhalten.“

Bedenken

Die Ankündigung der US-Anklage gegen Huawei erschütterte die maltesische Regierung, die im vergangenen Oktober einen Vertrag mit dem Unternehmen über die Erbringung von 5G-Diensten auf der winzigen Insel mit weniger als einer halben Million Einwohnern unterschrieben hat.

„Hat Malta die Mittel, dies zu kontrollieren und Huawei in Schach zu halten“, sagte Martin Cauchi Inglott, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Demokratische Partei. „Ist unsere Sicherheit und die Europas gefährdet, wenn man bedenkt, dass dieses globale Technologieunternehmen immer wieder dabei erwischt wurde, andere Ziele zu verfolgen als seine erklärten Absichten?“

Als Zeichen wachsender Besorgnis auf dem Kontinent forderte Budapest in dieser Woche auch ein Umdenken bei der digitalen Sicherheit des Blocks und sagte, es werde sich für eine koordiniertere europaweite Reaktion auf die sich abzeichnende Bedrohung einsetzen. Laut dem Europäischen Rat für Außenbeziehungen hat Huawei Ungarn zu seiner Ausgangsbasis in Europa gemacht, wo es 2.500 Mitarbeiter beschäftigt.

„Wir waren die Ersten unter denen, die gefordert haben, dass Europa seine eigenen Kapazitäten zur Lösung dieser technologischen Probleme aufbauen sollte“, sagte Zoltan Kovacs, der internationale Sprecher der ungarischen Regierung.

„Wenn wir über die Zukunft Europas sprechen und darüber, wie wir mit einer stärkeren Integration der Informationstechnologie umgehen sollen, besteht ein enormer Bedarf an einem europäischen Standort, der in der Lage ist, seine eigene Unabhängigkeit technologisch zu etablieren und dann zu verwirklichen“.

Polen, wo Anfang Januar ein Huawei-Mitarbeiter wegen Spionage verhaftet wurde, hat ebenfalls eine einheitliche Haltung von EU und NATO gegenüber Huawei gefordert.

Trotz wachsender Dynamik hinter den Handlungsaufforderungen sind die 28 EU-Mitgliedstaaten weiterhin gespalten in diejenigen, die eine harte diplomatische Linie verfolgen wollen, und die anderen, die Peking nicht verärgern wollen.

„Es gibt ein breites Spektrum an Ansichten. Einige Länder wollen ziemlich falkenhaft und hart zu den Chinesen sein, andere zögern eher, bösartige Verhaltensweisen zu zeigen“, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat unter der Bedingung der Anonymität.

„Die EU hat, um ehrlich zu sein, keine festgelegte Politik, und wir müssen darüber diskutieren, ob wir eine härtere Botschaft dazu formulieren sollen oder nicht.“

