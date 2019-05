NEWSTICKER: Zahlen, Prognosen, Blick auf die Parteien – Superwahltag in Belgien – Erste Prognosen 20:15 Uhr erwartet

Am dritten Tag der Europawahl haben am Samstag die Wahllokale in Lettland, Malta und der Slowakei geöffnet. In Tschechien wurde die Wahl fortgesetzt. Als Favorit gilt die Partei ANO von Regierungschef Andrej Babis.

Ersten Umfragen zufolge haben die pro-EU-Kräfte in Irland gesiegt. Die Kandidaten der Mitte-Rechts-Partei Fine Gael liegen demnach in zwei von drei Wahlkreisen vorn.

Die EU-Wahl findet vom 23. bis 26. Mai in den EU-Ländern statt, rund 400 Millionen Menschen wählen dabei 751 Abgeordnete. Nach dem Brexit sollte das Parlament auf 705 Abgeordnete verkleinert werden – da Großbritannien aber an der Wahl teilnimmt, werden alle 751 Sitze umworben.

Umfragen zufolge könnte sich die Spaltung des Landes auf politischer Ebene verstärken. Im französischsprachigen Süden und besonders in der Hauptstadt Brüssel liegen die Grünen im Vergleich zur Wahl 2014 auf Erfolgskurs. Im flämischsprachigen Norden könnte die rechtsextreme Partei Vlaams Belang deutlich an Stimmen dazugewinnen.

In Belgien werden am Sonntag parallel zu den Europawahlen auch die nationale und die regionalen Abgeordnetenkammern neu gewählt. Anschließend soll in Brüssel eine neue Regierung gebildet werden, um die aktuell nur geschäftsführend tätige Minderheitsregierung von Ministerpräsident Charles Michel abzulösen. Die Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr und schließen in der Wallonie und Teilen Flanderns um 14.00 Uhr, in der Hauptstadtregion und den übrigen flämischen Wahlkreisen um 16.00 Uhr.

Die Europawahl hatte am Donnerstag mit den Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen. Nach Schätzungen des Europaparlaments waren EU-weit rund 427 Millionen Bürger wahlberechtigt.

Um 23.15 Uhr veröffentlicht das Europaparlament dann eine erste Hochrechnung, in die offizielle Endergebnisse und vorläufige Ergebnisse aus den meisten der 28 EU-Staaten einfließen. Sie werden in den folgenden Stunden aktualisiert.

Dies ist um 23.00 Uhr am Sonntag der Fall, wenn auch in Italien die Wahl vorbei ist. Ab 20.15 Uhr gibt es von der EU erste Prognosen für das Europaparlament auf Basis von Nachwahlbefragungen und Umfragen vor der Wahl.

Die viertägige Europawahl geht am Sonntag mit Abstimmungen in Deutschland und 20 weiteren EU-Ländern zu Ende. Die nationalen Wahlbehörden müssen mit der Veröffentlichung von offiziellen Ergebnissen warten, bis in allen Staaten die Wahllokale geschlossen haben.

Aktuelle Umfragen und Hochrechnungen

EU-weit werden für die Europawahlen keine Umfragen erstellt. Nationale Umfragen werden jedoch von diversen Instituten erstellt. In der Regel berücksichtigen diese keine möglichen Auflösungen und Neugründungen von Fraktionen.

Am 19. Mai 2019 erstellte EuropeanElectionsStas.eu eine Prognose. Demnach wird ein Aufschwung von rechts erwartet:

EVP: 177 Sitze

S&D: 151 Sitze

EKR: 52 Sitze

ALDE: 93 Sitze

Grüne/EFA: 58 Sitze

GUE/NGL: 50 Sitze

EFDD (siehe unten) – 5-Sterne-Bewegung: 19 Sitze

NF: 74 Sitze

Fraktionslos: 77 Sitze

Die Parteien

EVP – Europäische Volkspartei

Die EVP vertritt konservative, christdemokratische und pro-europäische Positionen. Dazu gehört der noch amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Bewerber für seine Nachfolge sind u.a. Manfred Weber und der finnische ehemalige Ministerpräsident sowie Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank Alexander Stubb.

In Deutschland gehören CDU und CSU zu dieser Fraktion, in Österreich die ÖVP.

S&D bzw. SPD – Sozialdemokratische Partei Europas

Diese Fraktion vertritt sozialdemokratische, sozialistische und pro-europäische Positionen. In Deutschland gehört die SPD zu dieser Fraktion, in Österreich die SPÖ. Vertreter sind u.a. Frans Timmermans.

EKR – Allianz der Konservativen und Reformer in Europa

Die Allianz der Konservativen und Reformer (AKRE) vertritt konservative, EU-skeptische und auch teilweise rechte Positionen. Deutsche Vertreter in der Fraktion ist die Partei LKR von Bernd Lucke. Hinzu kommt die Europäische Christliche Politische Bewegung (ECPM), welche christlich-konservative und christlich-fundamentalistische Parteien vereint. Für Deutschland tritt das Bündnis C, für Österreich die CPÖ an.

ALDE – Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa

Die ALDE vertritt liberale Positionen, tritt am stärksten für ein vereintes Europa ein und will die Integration deutlich weiterentwickeln. In Deutschland gehört die FDP dazu, in Österreich die NEOS, in Frankreich die Partei La République en Marche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Spitzenkandidaten sind sieben Personen, die als Team antreten. Darunter sind aus Deutschland: Nicola Beer (FDP) und aus Dänemark Margrethe Vestager (EU-Kommissarin, Kandidatin für die Kommissionspräsidentschaft).

Zu dieser Fraktion gehört auch die EDP, die Europäische Demokratische Partei. In Deutschland entspricht dies den Freien Wählern.

Grüne / EFA – Europäische Freie Allianz

Die Grünen starten mit zwei Spitzenkandidaten, darunter Ska Keller (Deutschland) und Bas Eickhout (Niederlande). In Deutschland tritt das Bündnis 90/Die Grünen für diese Fraktion an, in Österreich Die Grünen. Vertreten werden grüne und linksliberale Positionen, sie treten mit am stärksten für ein vereintes Europa ein. Die Europäische Freie Allianz vereinigt regionale Parteien und Parteien nationaler Minderheiten, darunter die katalanische ERC und aus Deutschland die Bayernpartei BP.

Partei der Europäischen Linken

Diese Partei der Europäischen Linken umfasst 24 Parteien aus 21 Ländern und stellt derzeit 33 Mitglieder der 52 Parteien der Fraktion. Für Deutschland tritt die Partei Die Linke an, in Österreich die Liste KPÖ PLUS – European Left – Offene Liste.

EFDD – Europa der Freiheit und der direkten Demokratie

Das EFDD, Europa der Freiheit und der direkten Demokratie, ist eine Besonderheit. Die Auflösung der Fraktion nach der EU-Wahl 2019 gilt als sicher, da die Mitgliedsparteien nicht in einer gemeinsamen registrierten Partei vereinigt sind. Die italienische 5-Sterne-Bewegung kündigte die Auflösung der Fraktion bereits an und will eine neue Fraktion gründen. Auch die französischen „Gelbwesten“ wollen sich an der geplanten neuen Fraktion „Europa der direkten Demokratie“ beteiligen.

ENF – Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit

Die EU-skeptischen und nationalkonservativen Parteien sind bisher in der ENF-Fraktion vereint. Die Fraktion will weitere Mitgliedsparteien aufnehmen und sich unter neuem Namen neu gründen. Die AfD will zu dieser Fraktion beitreten, ebenso die Dänische Volkspartei und die Wahren Finnen. Die beiden letztgenannten waren bislang in der EKR-Fraktion. Aus Österreich ist die FPÖ in dieser Fraktion.

Inoffizieller Sprecher ist Matteo Salvini.

Weitere vertretene Parteien

Es treten weitere kleine Bewegungen und Parteien an. So bilden die drei linken Bewegungen / Parteien La France insoumise (FI, Frankreich), Podemos (Spanien) und Bloco de Esquerda (BE, Portugal) mit drei nordischen Linksparteien das Bündnis Maintenant le Peuple (englisch Now the people, deutsch in etwa Jetzt das Volk).

Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis gründete Anfang 2016 die Bewegung Democracy in Europe Movement 2025, die das Wahlbündnis European Spring vertritt. Varoufakis ist europaweiter Spitzenkandidat der Bewegung und tritt in Deutschland auf der Liste Demokratie in Europa – DiEM25 an.

Kommunistische Parteien sind in der Initiative kommunistischer und Arbeiterparteien zur Erforschung und Ausarbeitung europäischer Themen und zur Koordinierung ihrer Aktivitäten vertreten. Die Gruppe entstand auf Initiative der Kommunistischen Partei Griechenlands im Jahr 2013.

Hinzu kommen kleinere Parteien, darunter auch die Piratenpartei, die Tierschutzpartei oder die Feministenbewegung (Feminists United Network Europe, abgekürzt FUN Europe).

Lokal treten in verschiedenen Ländern auch vereinzelt nationale Parteien und unabhängige Bewerber an.

(ks/afp/dpa/dts)