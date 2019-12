Norwegen und das Gesetz für Kinderrechte: Die Entmachtung der Eltern

Kinderrechte – sinnvoll oder Unsinn? Die einen finden es eine gute Sache, Kinderrechte per Gesetz zu festigen. Andere verwehren sich dagegen: Den Kindern würden ohnehin die im Grundgesetz verankerten Rechte zustehen, eine Änderung sei überflüssig. Ein Blick über unsere Landesgrenze zeigt, wohin die Einführung von Kinderrechten in Deutschland führen kann.

Was in Deutschland auf dem Vormarsch ist, wurde in Norwegen schon längst umgesetzt. Bereits im März 1987 wurden dort die rechtlichen Voraussetzungen zur Etablierung einer Ombudsperson für Kinder geschaffen.

„Nach eigener Darstellung hat die Ombudsperson seitdem für Kinder in Norwegen kontinuierlich an der Weiterentwicklung nationaler und internationaler Rechtsvorschriften mitgewirkt, um das Wohlergehen von Kindern zu verbessern“, heißt es in einem Bericht der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages.

Aufstand gegen norwegische Behörde

Seit einer Gesetznovelle im Jahr 2000 wird in Norwegen generell ein größerer Fokus auf präventive Maßnahmen gesetzt, berichtet „Heise“. Kinder sollen vor möglichem Missbrauch geschützt werden.

Dabei richtet sich der Verdacht generell gegen die Eltern. Kritiker werfen der Behörde – die auf Norwegisch „Barnevernet“ heißt – vor, dass sie schon bei geringstem Verdacht Eltern das Sorgerecht entzieht und die Kinder zur Adoption freigibt. Mit einem offenen Bericht wandten sich vor zwei Jahren 170 Anwälte, Psychologen und Sozialpädagogen gegen die Praktiken der Behörde.

Anfang November haben Politiker von drei norwegischen Oppositionsparteien den Minister für Kinder und Familien Kjell I. Ropstod zum Handeln aufgefordert. Sie warfen ihm vor, dass er die „ernsthaften Herausforderungen, die im Bereich des Kindeswohls bestehen, nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit“ sehen würde.

Von einer kollektiven Hetze gegen die Behörde und die Adoptiveltern hingegen sprach die Jura-Professorin Elisabeth Gording Stand.

Der Menschengerichtshof in Straßburg bewertete in einem Fall den Kindesentzug und die Adoption als Menschenrechtsverletzung. Betroffene und Kritiker verlangten daraufhin die Rückgabe des Kindes an die leiblichen Eltern. Vor kurzem wäre ein solcher Fall undenkbar gewesen, sagte Marius Reikeras, bekannter norwegischer Aktivist gegen Barnevernet. Während in anderen skandinavischen Ländern der Kindesentzug nur zeitweise sei, hätte man in Norwegen bis vor Kurzem keine Chance gehabt, sein Kind zurückzubekommen.