„Die Stimmung im Land ist zu negativ": Präsident Macron stellt Landsleuten schlechtes Zeugnis aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in Amiens seine Kritik an der Gewalt bei Protesten der "Gelbwesten" erneuert. Zudem sei das Bild in den Medien über Frankreich viel zu negativ, so der Staatsmann.