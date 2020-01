Afghanistan: Passagierflugzeug über Taliban-Gebiet abgestürzt – Viele Tote befürchtet

Im Osten Afghanistans ist am Montag ein Passagierflugzeug abgestürzt. Der Vorfall habe sich im Distrikt Deh Jak in der Provinz Ghazni ereignet, berichtet der afghanische Nachrichtensender Tolonews unter Berufung auf lokale Behördenangaben. Das Flugzeug soll demnach am frühen Nachmittag kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) in einem Gebiet abgestürzt sein, welches sich unter Kontrolle der Taliban befindet.

Es handelt sich offenbar um eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Ariana. Weitere Details zu möglichen Opfern und zur genauen Absturzursache waren zunächst unklar. Man befürchte viele Tote. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen sich 83 Menschen an Bord befunden haben.

Ein Sprecher der zu weiten Teilen von der radikalislamischen Taliban-Miliz kontrollierten Provinz bestätigte den Absturz, konnte zur Herkunft des Flugzeugs aber ebenfalls keine Angaben machen. In den Online-Diensten kursierten Gerüchte, wonach es sich um einen Flieger der staatlichen Fluggesellschaft Ariana Afghan Airlines handelte. Die Airline wies die Berichte zurück.

Im Krisenstaat Afghanistan stürzen immer wieder Militärflugzeuge ab. Der letzte Absturz einer zivilen Passagiermaschine war im Mai 2010. Damals war eine veraltete Maschine der Linie Pamir Airways mit 44 Menschen rund 20 Kilometer von Kabul entfernt in die Berge gestürzt.

Der gut vernetzte Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, Taliban-Kämpfer seien an der Absturzstelle und versuchten, das Feuer zu löschen. Er bezog sich auf Angaben von zwei Stammesältesten aus der Region. (dpa/nh)

