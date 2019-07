Politik » Welt Prognosen: Selenskyj-Partei bei Ukraine-Wahl klar vorne

Bei der Parlamentswahl in der Ukraine liegt die Partei von Staatschef Wolodymyr Selenskyj klar in Führung. Prognosen sahen seine neu gegründete Partei "Diener des Volkes" bei knapp 44 Prozent der Stimmen. Vier weitere Parteien schafften demnach den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament in Kiew.