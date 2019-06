Türkischer Außenminister: Noch keine Waffenruhe in syrischer Rebellenbastion Idlib erreicht

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat eine Meldung der russischen Armee zu einer Waffenruhe in der syrischen Rebellenbastion Idlib zurückgewiesen.

„Wir können derzeit nicht sagen, dass eine vollständige Waffenruhe erreicht worden sei“, sagte Cavusoglu am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Ankara. Die Türkei arbeite mit Russland „hart daran, die Angriffe zu stoppen“.

Die russische Armee hatte am Mittwochabend mitgeteilt, auf Vermittlung der Türkei und Russlands sei eine Feuerpause zwischen den syrischen Regierungstruppen und den Rebellen in Idlib erreicht worden.

Die Türkei und Russland hatten bereits im vergangenen September eine Waffenruhe vereinbart, doch wurde sie nie komplett umgesetzt. Ende April startete die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine neue Offensive.

Gezielter Angriff auf türkische Beobachtungsposten

Gemäß der ursprünglichen Vereinbarung war im Herbst eine demilitarisierte Zone um Idlib geschaffen worden, in der die türkische Armee zwölf Beobachtungsposten errichtete, um die Einhaltung der Waffenruhe zu überwachen.

Am Donnerstag meldete die Türkei einen „gezielten“ Angriff der syrischen Regierungstruppen auf einen ihrer Beobachtungsposten in den Sawijah-Bergen. Dabei wurden laut der Regierung in Ankara drei türkische Soldaten verletzt.

Cavusoglu warnte, die Türkei werde „das Nötige“ tun, sollten diese Angriffe der Assad-Truppen weitergehen. Er rief Russland und den Iran auf, „ihrer Verantwortung gerecht zu werden“.

Die russische Armee teilte allerdings mit, der Angriff auf die türkische Stellung in den Sawijah-Bergen sei von den „Terroristen“ in Idlib ausgegangen. Die russische Luftwaffe habe daraufhin aufgrund von Koordinaten der Türken vier Angriffe auf die Kämpfer geflogen.

Frankreich: Russland soll wahllose Angriffe auf Zivilisten stoppen

Der französische Außenminister Le Drian rief „das syrische Regime und seine Unterstützer auf, ihre wahllosen Angriff auf Zivilisten in Idlib zu stoppen“.

Wichtigstes Ziel müsse sein, „Ruhe wiederherzustellen, um eine neue humanitäre Katastrophe zu verhindern“. Der Großteil von Idlib und den angrenzenden Gebieten wird von der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham kontrolliert. Im Fall einer Großoffensive wird eine neue Fluchtwelle befürchtet. (afp)