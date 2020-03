Seidt 46 Tagen ist die chinesische Provinzhauptstadt Wuhan abgeriegelt. In ihr wütet das Coronavirus. Vergangene Woche sprach Herr Pan mit der chinesischsprachigen "Epoch Times" ("DaJiYuan") über die große Not, in der sich seine vierköpfige Familie befindet.

Die Hölle von Wuhan

"Mein Klassenkamerad ist tot. Vom Krankenhaus bis zum Krematorium hat es nur vier Tage gedauert." Sie hätten vor dem Neujah…