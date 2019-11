Borussia Dortmund hat am Wochenende in der Bundesliga die perfekte Antwort für die Kritiker bereit gehalten. Das 3:0 gegen VfL Wolfsburg hat Eindruck hinterlassen. Die wiedererstarkten Dortmunder kletterten mit diesem Erfolg in der Bundesliga auf Rang zwei in der Tabelle. In der Champions League geht es nun gegen Inter FC.

Mit den Italienern hat der BVB noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel im San Siro Stadion gewannen die Inter-Spieler mit 2:0. Damals hatte Dortmund kaum eine Chance. Jetzt ist Schwarz-Gelb aber wieder voll im Rennen und scheint voller Motivation zu sein. Ein Ausrutscher soll gegen die Mailänder nicht mehr passieren.

Dortmund hat Selbstvertrauen für Inter getankt

Zudem konnte man Trainer Lucien Favre mit dem 3:0 gegen Wolfsburg ideal zum 62. Geburtstag beschenken. Der Schweizer steht seit Wochen in den Medien heftig in der Kritik. Sein Rauswurf wird vor jedem Spiel vorhergesagt. Und bisher brachte Favre mit seinen Spielern stets die richtige Antwort: Siege.

Dortmund geht also gestärkt in die Heimpartie gegen Inter. Die Italiener holten seit dem 2:0 im Hinspiel zwei Siege und ein Unentschieden in der Serie A. Die Mailänder liegen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Juventus. Das Spiel wird wie gewohnt im Epoch Times Liveticker übertragen. Um 21 Uhr ist Anpfiff im Signal Iduna Park. (cs)