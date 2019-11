Die Stimmung beim deutschen Fußball Rekordmeister ist wieder spürbar positiver. „Ich versuche meine Arbeit gut zu machen – und das kriege ich hin“, sagte Hansi Flick nach dem Kantersieg in Düsseldorf. Der ansonsten etwas wortkarge 54-Jährige wirkt derzeit selbstbewusst. Die Bayern sind unter ihm wieder vonre mit dabei.

Torhüter und Kapitän Manuel Neuer zieht eine positive Bilanz: „Es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben viel mehr Kontrolle als vorher.“ Hansi Flick kommt derzeit gut bei seinen Spielern an. Die Bayern Akteure stehen hinter dem Interimstrainer. „Wir laufen mutiger an. Das tut unserem Spiel gut. Es ist schwieriger, immer zehn Spieler auszuspielen, anstatt offensiv den Ball zu gewinnen und dabei 20, 30 Meter vor dem Tor zu sein“, sagte Josuha Kimmich.

Top Stimmung bei den Bayern

Die Bayern gewannen in der Champions League gegen Olympiakos mit 2:0. Es folgte ein fulminantes 4:0 gegen Borussia Dortmund und das letzte 4:0 in Düsseldorf. Aktuell liegt die Bayern Elf auf Rang drei in der Bundesliga Tabelle. In der Champions League ist man bereits für das Achtelfinale qualifiziert. In Belgrad sollte es für die Münchner trotzdem nicht so einfach werden.

Crvena Zvezda führt die Tabelle in Serbien an, aber in der Champions League hat Roter Stern nur Platz drei inne. Bisher reichte es hier nur für drei Punkte. Die Serben können nur mit einem Sieg die minimalen Chancen auf ein Weiterkommen wahren. Im zweiten Spiel duellieren sich Tottenham und Olympiakos. Die Bayern Partie gibt es bei Epoch Times wieder im Liveticker. Ab 21 Uhr geht es los. (cs)