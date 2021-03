Herrmann Sprint-Zweite in Nove Mesto – Eckhoff siegt erneut

Musste sich im Sprint in Nove Mesto lediglich Tiril Eckhoff geschlagen geben. Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa

Biathletin Denise Herrmann hat sich beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto ihren dritten Podestplatz der Saison gesichert.Die 32-Jährige blieb erstmals in diesem Winter fehlerfrei und lief beim vorletzten Weltcup-Sprint auf einen starken zweiten…

Biathletin Denise Herrmann hat sich beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto ihren dritten Podestplatz der Saison gesichert.

Die 32-Jährige blieb erstmals in diesem Winter fehlerfrei und lief beim vorletzten Weltcup-Sprint auf einen starken zweiten Platz. Die Sächsin musste sich nur der in dieser Saison überragenden Tiril Eckhoff geschlagen geben. Die Norwegerin war bei ihrem sechsten Sprintsieg in Serie trotz einer Strafrunde 6,1 Sekunden schneller als Herrmann. Dritte wurde die ebenfalls fehlerfreie Italienerin Dorothea Wierer (+ 10,5 Sekunden).

Weil sie einen Fehler schoss, verpasste indes Franziska Preuß ihr drittes Podium des Winters. Einen Tag nach ihrem 27. Geburtstag kam die Bayerin als Vierte 17,3 Sekunden hinter Eckhoff ins Ziel. Wäre sie wie Herrmann erstmals fehlerfrei geblieben, hätte es wohl zu ihrem zweiten Weltcupsieg gereicht. Beide verschafften sich eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport).

Janina Hettich, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Anna Weidel enttäuschten und kamen abgeschlagen ins Ziel. (dpa)

