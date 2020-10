Euronext kauft Börse von Mailand für 4,33 Milliarden Euro

Der Börsenbetreiber Euronext mit den Handelsplätzen Paris, Brüssel, Amsterdam, Lissabon, Dublin und Oslo kauft für 4,33 Milliarden Euro die Mailänder Börse. Ein entsprechender Vertrag sei mit dem jetzigen Besitzer der Borsa Italiana, der London Stock Exchange (LSE), abgeschlossen worden, teilten die Euronext-Unternehmen am Freitag mit.

Die LSE hatte Ende Juli mitgeteilt, sie wolle die Mailänder Börse nach zwölf Jahren in ihrem Besitz verkaufen. Damit will das Unternehmen die Erlaubnis der Wettbewerbshüter in Brüssel erreichen, den US-Finanzdatendienstleister Refinitiv für 27 Milliarden Dollar (knapp 23 Milliarden Euro) zu erwerben. LSE hatte den Kauf bereits im Sommer 2019 verkündet, die EU ist also noch zuständig. (afp)