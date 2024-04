Wirtschaft Oberlandesgericht Köln

Deutscher Bank droht Milliardenzahlung an Postbank-Aktionäre

Der Deutschen Bank droht eine Milliardenzahlung an frühere Aktionäre der Postbank. Dem Unternehmen zufolge deutete das Oberlandesgericht Köln in einer mündlichen Verhandlung an, dass deren Ansprüche wenigstens zum Teil begründet sein könnten.