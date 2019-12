Industriepräsident: „Wir befinden uns im Abschwung, eine Bodenbildung ist nicht in Sicht“

Die deutsche Wirtschaft rechnet nach der Abkühlung der Konjunktur in Deutschland vorerst nicht mit einer grundlegenden Trendwende.

„Die Lage besonders für die Industrie bleibt schwierig“, sagte Industriepräsident Dieter Kempf der Deutschen Presse-Agentur. „Wir befinden uns im Abschwung, eine Bodenbildung ist noch nicht in Sicht.“

DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte, zwar habe sich die Stimmung zuletzt wieder leicht verbessert. „Aber die konkreten Rückmeldungen aus vielen Unternehmen ergeben weiterhin vor allem den Rückschluss: 2020 wird für die deutsche Wirtschaft ein herausforderndes Jahr.“

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet kalenderbereinigt mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,5 Prozent im kommenden Jahr – das aber mehr Arbeitstage hat.

„Die Industrie aber ist in einem Abwärtstrend. Der Handelskrieg zum Beispiel zwischen den USA und China ist noch lange nicht vorbei.“, sagte Kempf. „Die einzig gute Nachricht bei alldem ist aus unserer Sicht, dass die trüben Konjunkturaussichten wohl noch keine deutlich negativen Effekte auf das Thema Beschäftigung haben werden.“

Der DIHK rechnet angesichts des Kalendereffekts 2020 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent – das Jahr hat vier zusätzliche Arbeitstage. „Es wird sich jetzt in den ersten Monaten des Jahres zeigen, ob und wie viel es noch mehr werden könnte“, sagte Schweitzer.

Das Jahr 2019 sei wirtschaftlich „anspruchsvoll“ gewesen. „Wir kommen für dieses Jahr nur bei 0,4 oder 0,5 Prozent Wachstum heraus. Die Industrie kämpft mit der Rezession, es gibt zunehmend Protektionismus und Handelskonflikte, vor allem zwischen den USA und China.“

Zu allem Überfluss sei nun auch die Welthandelsorganisation (WTO) bei Regelverstößen entscheidungsunfähig. Die USA verhinderten so lange die Ernennung neuer Berufungsrichter für die Streitschlichtung, dass die Instanz nicht mehr funktionsfähig ist.

„Dazu kommen die großen Themen des Strukturwandels: Digitalisierung, Energiewende und Fachkräftemangel“, sagte Schweitzer.

Eine gestiegene Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte zuletzt Hoffnung auf eine bessere Konjunktur gemacht. Wie das Münchner Ifo-Institut vor Weihnachten mitgeteilt hatte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima im Dezember um 1,2 Punkte auf 96,3 Zähler.

Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr und der zweite Anstieg in Folge. „Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlicher ins neue Jahr“, hatte Ifo-Präsident Clemens Fuest gesagt. (dpa)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]