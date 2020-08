Siemens bekommt Krise seiner Industriekunden zu spüren – Experten rechnen mit „Minigewinn“

Siemens wird schlechte Quartalszahlen vorlegen – das hat Vorstandschef Joe Kaeser bereits angekündigt. Mit der „deutlichen Eintrübung des Geschäftsverlaufs“ werde Ende Juni allerdings auch die Talsohle erreicht sein, hatte Kaeser im Mai erklärt.

Das Geschäft mit der Digitalisierung mit Kunden aus den Maschinen, Auto- oder Flugzeugbau lief schlechter. Spannend dürfte sein, welches Ergebnis Siemens für das im September endende Gesamtjahr erwartet – da steht eine Prognose noch aus.

Analysten erwarten bei Siemens einen Umsatzrückgang auf 12,75 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn von 1,2 Milliarden Euro im Industriegeschäft – nochmals weniger als im Vorquartal. Unter dem Strich dürfte ein kleiner Gewinn von gut 50 Millionen Euro stehen, schätzen die Experten. Für Siemens Energy erwarten sie einen Verlust.

Der laufende Konzernumbau wird weitgehend positiv gesehen

Mit der Abspaltung von Siemens Energy, das seit April als eigenständige Einheit läuft und im September an die Börse soll, könne sich der Industriekonzern stärker auf Geschäftsbereiche mit Wachstumspotenzial konzentrieren.

Im zweiten Geschäftsquartal von Siemens, von Januar bis Ende März, lag der Umsatz stabil bei 14,2 Milliarden Euro, der bereinigte Betriebsgewinn sank deutlich auf 1,6 Milliarden Euro. In den schwächelnden Geschäftsfeldern Digitalisierung und Smarte Infrastruktur will Siemens bis 2021 eine halbe Milliarde Euro einsparen.

Siemens erhofft Rückenwind durch Digitalisierung

Der künftige Siemens-Chef Roland Busch erwartet für Siemens bald wieder Rückenwind durch den Trend zur Digitalisierung. Auch die Neujustierung der Fertigungs- und Lieferketten und die Rückkehr von Produktion in Hochlohnländer, die durch mehr Automatisierung und Digitalisierung beim Preis wettbewerbsfähig werden können, böten Siemens große Chancen.

Die Antriebstochter Flender mit zwei Milliarden Euro Umsatz will Siemens bald auch an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung im Februar 2021 darüber entscheiden.

Die Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers wird demnächst sinken, weil Healthineers den US-Konzern Varian für 16 Milliarden US-Dollar übernehmen und das durch eine Kapitalerhöhung finanzieren will, an der Siemens nicht teilnimmt.

Für das bis September laufende Geschäftsjahr hat Siemens bisher einen Umsatzrückgang um bis zu fünf Prozent erwartet. Für das Ergebnis liegt im Moment noch keine Prognose vor. (dpa)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]