Frankfurter Flughafen: Wegen Drohne 70 Flüge ausgefallen

Wegen einer Drohnensichtung ist der Flugbetrieb am Flughafen in Frankfurt am Main am Donnerstagmorgen vorübergehend eingestellt worden.

Rund 70 Flüge seien ausgefallen, bestätigte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt seien für den gesamten Donnerstag 1500 Flüge geplant gewesen.

Fall wird untersucht

Gegen 07:30 Uhr wurde die Drohne demnach gesichtet. Um 08:18 Uhr konnte der Flughafen für den Verkehr wieder freigegeben werden. Wie viele Passagiere von der Sperrung betroffen waren, war noch unklar.

Es gab zahlreiche Umleitungen für landende Flugzeuge. Die Bundespolizei arbeite an der Aufklärung des Vorfalls, sagte der Fraport-Sprecher. (afp)

: