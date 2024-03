Rosneft: Gewinn bei Russlands grösstem Ölkonzern deutlich gewachsen

Nach Beginn des Ukraine-Krieges vor gut zwei Jahren verhängten neben Deutschland auch mehrere andere westliche Länder Sanktionen gegen russische Handelswaren. Dies betraf vor allem fossile Energieträger, wie beispielsweise Erdöl. Damit wollten sie Russland die Finanzmittel entziehen. So sollte die Nation im Krieg geschwächt werden.

Geschadet haben die Sanktionen Russland offenbar kaum. Denn gerade Russlands größtes Ölunternehmen Rosneft verzeichnete 2023 einen deutlichen Gewinnzuwachs. Vor zwei Wochen verkündete der Konzern, dass sein Nettogewinn im vergangenen Jahr 1,267 Billionen Rubel (12,72 Milliarden Euro) betrug, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Im Vergleich zum Jahr zuvor entspricht das einem Gewinnzuwachs von 47,2 Prozent.

Künftig mehr auf Gas setzen

Rosneft teilte mit, dass sich seine Rohölproduktion im Jahr 2023 auf insgesamt 193,6 Millionen Tonnen belief. Das schließt auch die Gasproduktion von 92,7 Milliarden Kubikmeter mit ein. Wie hoch die produzierten Mengen im Jahr davor waren, teilte Rosneft nicht mit. Aufgrund der externen Beschränkungen für Öl arbeite das Unternehmen daran, seine Gasproduktionskapazitäten künftig zu erhöhen, wie „Reuters“ berichtet.

Die Umsatzerlöse aus Umsatz- und Eigenkapitalanteilen an Gewinnen von Tochtergesellschaften und Joint Ventures (Gemeinschaftsunternehmen) lagen bei 9,16 Billionen Rubel. Das ist im Vergleich zu 2022 ein leichtes Plus von 1,3 Prozent.

In einer Erklärung übte Igor Setschin, der Chef von Rosneft, Kritik an der russischen Zentralbank. Er kritisierte sie schon Ende 2023, als die aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen die Kosten für die Kreditaufnahme auf das derzeitige Niveau von 16 Prozent ansteigen ließen.

„Aufgrund der steigenden Zinssätze ab der zweiten Jahreshälfte konzentrierte sich das Unternehmen auf die Reduzierung seiner Gesamtverschuldung“, sagte Setschin. Insgesamt reduzierte sich Gesamtbetrag der Nettofinanzschulden und -zulagen um 700 Milliarden Rubel (7,03 Milliarden Euro).

An der Börse legte die Aktie zu

An der Börse konnte die Aktie der „Rosneft Oil Company“ in den letzten 12 Monaten ebenfalls deutlich zulegen, wie das Finanzportal „Finanzen.net“ zeigt. Das Plus liegt bei 59,8 Prozent. Auffällig ist, dass der Kurs seit Oktober weitestgehend waagerecht verläuft. Aktuell kostet die Aktie 577,45 Rubel (Stand: 1. März 2024).

Die westliche Medienwelt scheint diese Entwicklung keine Meldung wert zu sein. Bei der Eingabe der Begriffe „Rosneft“ und „Gewinn“ bei der Suchplattform Google kommt dazu kein Ergebnis eines gängigen Nachrichtenportals.

Lediglich das Finanzportal „Market Screener“ informiert darüber und veröffentlichte eine Nachricht von Reuters.

Deutschland uneins über Rosneft-Enteignung

Rosneft beschäftigte die deutsche Bundesregierung jüngst mit der Frage um eine mögliche Verstaatlichung von Rosneft Deutschland, der Tochter des russischen Ölkonzerns. Die vom Bundeswirtschaftsministerium angestrebte Enteignung des Unternehmens stieß im Bundeskanzleramt und im Bundesfinanzministerium auf Widerstand.

Das Bundeskanzleramt befürchtet in jenem Fall Vergeltungsmaßnahmen der russischen Seite in Form von Enteignungen deutscher Unternehmen in Russland. Das Finanzministerium halte eine Verlängerung der bestehenden Treuhandschaft für den besseren Weg, hieß es. Im Haus von Christian Lindner (FDP) verwies man zudem auf mögliche Entschädigungsansprüche der Russen in beträchtlicher Milliardenhöhe.

Um Lösungsmöglichkeiten auszuloten, geht die Bundesregierung offenbar auf Rosneft zu. Vor Kurzem sollen sich Vertreter von Wirtschaftsministerium und Kanzleramt mit Rosneft-Chef Igor Setschin getroffen haben, der als Vertrauter von Wladimir Putin gilt. Das Treffen habe in Istanbul stattgefunden. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte auf Anfrage des „Handelsblatts“, man kommentiere etwaige Gespräche nicht.

Nach Angaben aus dem Umfeld der Teilnehmer soll bei dem Treffen mit Setschin erörtert worden sein, die Verstaatlichung unter bestimmten Bedingungen vorerst nicht weiter zu betreiben. Stattdessen sei eine andere Lösung ins Gespräch gebracht worden: Die russische Seite müsse darauf verzichten, gegen eine abermalige Verlängerung der bestehenden Treuhandlösung zu klagen, hieß es. Die Russen gewännen damit Zeit, einen Käufer für Rosneft Deutschland zu finden.

(Mit Material von dts)