TUI verkauft für 100 Millionen Euro Veranstalter „Berge und Meer“ sowie „Boomerang“

Der Reisekonzern TUI trennt sich von den beiden deutschen Spezialveranstaltern Berge & Meer sowie Boomerang Reisen. Die beiden Unternehmen würden für 100 Millionen Euro an die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Genui verkauft, kündigte TUI am Montag an. Die bisherige hundertprozentige Unternehmenstochter Berge & Meer bietet Rundreisen an, Boomerang Reisen organisiert Fernreisen unter anderem in Afrika und Südamerika.

TUI wolle mit dem Verkauf sein Profil weiter schärfen und seine „Abhängigkeit vom traditionellen Veranstaltergeschäft“ verringern, teilte der Konzern in Hannover mit. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Behörden soll das Geschäft zum 1. Oktober dieses Jahres erfolgen. Zum TUI-Konzern gehören unter anderem Hotels, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe. (afp)