Wertvollste Marke der Welt: Amazon verdrängt Apple – trotz Milliardenverlust

Stabwechsel an der Weltspitze

Ein britisches Beratungsunternehmen hat Amazon zur wertvollsten Marke der Welt gekürt – trotz Milliardenverlust an Markenwert. Unter den Gewinnern mischt sich auch ein großer deutscher Telekommunikationskonzern.

Amazon hat in diesem Jahr den Spitzenplatz als wertvollste Marke der Welt zurückerobert, trotz eines Wertverlustes von 15 Prozent. Der Markenwert des US-Handelsriesen liegt derzeit bei rund 299,3 Milliarden US-Dollar. Das geht aus der jährlichen Markenbewertung des Unternehmens Brand Finance hervor. Tech-Konzern Apple rutscht mit einem Markenwert von 297,5 Milliarden US-Dollar demnach auf den zweiten Platz.

„Technologiemarken auf der ganzen Welt haben als Reaktion auf die veränderten Nachfragemuster erheblich an Wert verloren“, kommentierte David Haigh, Vorsitzender und CEO von Brand Finance. „Darüber hinaus haben unterbrochene Lieferketten, Arbeitskräftemangel und größere Hindernisse bei der Finanzierung ihre Spuren hinterlassen.“

Dies ist auch bei den Verbrauchern angekommen: Laut der Analyse sind Kunden mit dem Service bei Amazon insgesamt weniger zufrieden. Die Lieferzeiten hätten sich verlängert. In dem Zusammenhang würden weniger Verbraucher den Online-Versandhändler weiterempfehlen. Zudem kehren viele Menschen mit dem Ende der Corona-Beschränkungen zum persönlichen Einkaufen zurück, was die Notwendigkeit des Online-Handels etwas abschwächt, so der Bericht von Brand Finance.

Telekom ist erstmals wertvollste Marke Europas

Im Europa-Vergleich dominieren ausschließlich die deutschen Marken die Top-Five-Liste. Die Deutsche Telekom wurde erstmals zur wertvollsten Unternehmensmarke Europas gekürt – und überholt damit die Spitzenreiter Mercedes-Benz und Allianz Gruppe. Mit einem Marktwert von 62,9 Milliarden US-Dollar führt die Telekom nicht nur den europäischen und deutschen Markt an. Der Konzern wird auch auf Platz elf im globalen Ranking gelistet. Im letzten Jahr belegte das Unternehmen noch Platz 17. Insgesamt haben es 24 deutsche Marken auf die Liste der 500 wertvollsten Unternehmen weltweit geschafft.

Ein Blick auf die Automarken zeigt, dass Mercedes-Benz das Rennen in diesem Jahr gegen Konkurrenten Tesla verloren hat. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Elektroautos und den düsteren Aussichten für Verbrenner-Fahrzeuge ist der Markenwert von Tesla um 44 Prozent auf 66,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ein Höhenflug für den Elektroautohersteller, der von Rang 28 im vergangenen Jahr auf nun Rang 9 aufsteigt.

Seit 2007 veröffentlicht das britische Beratungsunternehmen Brand Finance jährlich das „Global 500“-Markenranking mit den weltweit wertvollsten und stärksten Unternehmensmarken. Der Markenwert spiegelt dabei den „wirtschaftlichen Nettonutzen“ wider, den ein Unternehmen durch die Lizenzierung der Marke erzielen würde.

Anders gesagt, der Wert eines Unternehmens besteht nicht allein aus dessen Umsatz, sondern auch aus dem nicht-monetären Wert seiner Marke. Bei der Analyse geht es folglich darum, den ökonomischen Vorteil eines Unternehmens zu ermitteln, den er mit der Marke erzielt im Vergleich zum theoretischen Fall, in dem er nicht im Besitz der Markenrechte wäre. (dl)