Wirtschaft Globales Ranking

Zwei deutsche Unternehmen unter den 100 teuersten der Welt

Vor allem Tech-Konzerne haben 2023 die Rekordjagd an den Börsen getrieben. Viele der wertvollsten Unternehmen der Welt haben ihren Sitz in den USA. Deutschland ist dieses Jahr wieder deutlicher in den Top 100 vertreten.