Studie deckt ungewöhnlichen Verursacher von Rotwein-Kopfschmerzen auf

Ein entspanntes Abendessen mit einem oder zwei Gläsern Rotwein scheint ideal zu sein – bis ein stundenlanger Kopfschmerz das Erlebnis komplett ruiniert. Dieser gefürchtete „Rotwein-Kopfschmerz“ setzt schnell ein, schon 30 Minuten nach dem ersten Schluck, und befällt selbst mäßige Trinker.

Im Gegensatz zum üblichen morgendlichen Kater waren die Ursachen für dieses altbekannte Weinphänomen Wissenschaftlern und Weinliebhabern gleichermaßen ein Rätsel – bis jetzt.

Eine neue Studie enthüllt einen antioxidativen Übeltäter, der im Verborgenen agiert: Quercetin. Forscher glauben nun, dass dieses reichlich vorhandene Pflanzenpigment, wenn es sich mit Alkohol vermischt, eine Kettenreaktion auslöst, die bei denjenigen, die darauf empfindlich reagieren, letztlich Schmerzen verursacht.

Die bisherigen Verdächtigen

Es gibt mehrere Theorien, die zu erklären versuchen, warum manche Menschen nach dem Genuss von Wein Kopfschmerzen bekommen. Eine davon besagt, dass Allergien pochende Schmerzen verursachen, die den Genuss eines guten Merlots zunichtemachen.

Frühere Untersuchungen haben ergeben, dass bestimmte Menschen empfindlich auf Histamine in fermentierten Getränken wie Wein reagieren. Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass der Histamingehalt allein keine Vorhersage über eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zulässt.

Auch als Sulfite im Wein verdächtigt wurden, kann dies nicht die bei vielen Menschen auftretenden Wein-Kopfschmerzen erklären. Denn nach Angaben der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde ist nur höchstens eine von 100 Personen sulfitempfindlich.

In jüngerer Zeit haben Wissenschaftler die Polyphenole des Rotweins wie Tannine und Antioxidantien als Schuldige in Betracht gezogen. Andere Lebensmittel, die diese Verbindungen enthalten, wie Schokolade, Zwiebeln und Beeren, werden jedoch nicht mit Kopfschmerzen in Verbindung gebracht.

Die jüngste Studie, die in „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, deutet nun darauf hin, dass nicht ein einzelner Inhaltsstoff, sondern die Wechselwirkung zwischen einem bestimmten Flavonoid-Quercetin – ein starkes Antioxidans mit entzündungshemmenden und anderen gesundheitlichen Vorteilen – und Alkohol bei einigen Weintrinkern Schmerzen auslöst.

Quercetin in Verbindung mit Alkohol problematisch

Quercetin kommt natürlich in vielen Obst- und Gemüsesorten vor. Es wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft und kann in Dosen von mehr als 945 Milligramm auch Erbrechen hervorrufen. Wenn Quercetin mit Alkohol verstoffwechselt wird, kann es problematisch sein, so die neue Studie.

In einer Laborumgebung analysierten die Forscher 13 Verbindungen, darunter mehrere Formen von Quercetin, um festzustellen, wie stark sie das Enzym ALDH2 hemmen, das an der Verarbeitung von Alkohol beteiligt ist. Sie entdeckten, dass Quercetin-Glucuronid, ein Nebenprodukt von Quercetin, die ALDH2-Aktivität am stärksten blockierte.

Diese Form von Quercetin blockiert den Alkoholstoffwechsel, sagte Andrew Waterhouse, emeritierter Professor der Abteilung für Weinbau und Önologie der Universität von Kalifornien-Davis und einer der Autoren der Studie. Ein gestörter Alkoholstoffwechsel kann die Konzentration der giftigen Chemikalie Acetaldehyd erhöhen. Diese Anhäufung kann Symptome wie Gesichtsrötung, Übelkeit und Kopfschmerzen auslösen.

Quercetin birgt jedoch auch ohne Alkohol Risiken. Bei Menschen, die empfindlich auf Quercetin reagieren, kann es zu Kribbeln oder Kopfschmerzen kommen, so Emily Feivor, eingetragene Ernährungsberaterin am Northwell Long Island Jewish Forest Hills in New York, gegenüber The Epoch Times.

Das Antioxidans stellt auch ein Risiko für Menschen dar, die bestimmte Medikamente einnehmen. Da Quercetin ein wichtiges Enzym in einigen Medikamenten wie Celecoxib, Phenytoin-Natrium, Warfarin, Amitriptylin, Paroxetin, Omeprazol und Sertralin hemmen kann, kann es den Blutspiegel dieser Medikamente erhöhen oder senken, was sich möglicherweise auf die Wirksamkeit und Sicherheit auswirkt, so Feivor.

„Quercetin kann zum Beispiel die Wirkung von Blutverdünnern verstärken und damit das Risiko für Blutungen erhöhen“, sagte sie. „Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion oder Nierenerkrankungen sollten vorsichtig sein, da Quercetin negative Auswirkungen haben kann. Es wird empfohlen, eine Dosis von einem Gramm pro Tag nicht zu überschreiten.

Auch wenn diese Studie aufschlussreich ist, kann sie allein nicht für alle Rotwein-Kopfschmerzen verantwortlich gemacht werden. Der Alkoholgehalt, Dehydrierung und persönliche Empfindlichkeiten tragen wahrscheinlich ebenfalls dazu bei.

Acetaldehyd-Ansammlung und Krebsrisiko

Obwohl der Genuss von Rotwein in der Vergangenheit mit einem geringeren Krebsrisiko in Verbindung gebracht wurde, überwiegen nach Angaben des National Cancer Institute die Nachteile des Alkohols wahrscheinlich die Vorteile.

Acetaldehyd, welches sich bei der Verstoffwechselung von Alkohol im Körper bildet, ist ein Mutagen, das die DNA-Synthese und die Reparaturmechanismen an verschiedenen Stellen stört, was möglicherweise zum Wachstum von Tumoren führt.

Alkoholkonsum wird mit einem höheren Risiko für Mund- und Rachenkrebs, Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs, Dick- und Mastdarmkrebs, Leberkrebs und Brustkrebs in Verbindung gebracht.

Die Gefahren, die ein übermäßiger Alkoholkonsum mit sich bringt, gehen über bloße Kopfschmerzen hinaus. Es ist immer ratsam, verantwortungsbewusst zu trinken: Trinken Sie zwischen den Gläsern etwas Alkoholfreies und hören Sie auf, wenn Ihr Körper sagt: „Genug.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Study Reveals Unlikely Culprits of Red Wine Headaches“. (deutsche Bearbeitung jw)