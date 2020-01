Wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Dienstag berichtete, wurde in der Nacht zum Samstag, 4. Januar, in Schömberg, im Schwarzwald, eine 20-Jähriger durch einen Stich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Zu der Attacke kam es gegen 1.10 Uhr, als der spätere Täter, laut Zeugenangaben augenscheinlich arabischer oder afrikanischer Herkunft, mit einer zehnköpfigen Gruppe junger Leute an der Hugo-Römpler-Straße in einen zunächst verbalen Streit geriet.

Als der Unbekannte ein Messer hervorholte, stellte sich nach bisherigen Ermittlungen ein 20-Jähriger schützend vor seine weiblichen Begleiterinnen.“ (Frank Otruba, Polizeisprecher, PP Pforzheim)

Als der junge Mann auf den Unbekannten zuging, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Täter sein Messer einsetzte und dem 20-Jährigen im Oberbauch schwere Verletzungen zufügte.

Anschließend begab er sich auf die Flucht in Richtung Poststraße. Auf Höhe der Hausnummer 29 stellte sich dem Flüchtenden ein 35-jähriger Mann in den Weg, um ihn aufzuhalten. Erneut setzte der Täter das Messer ein und stach es dem 35-Jährigen in das linke Gesäß, was ihm zur weiteren Flucht verhalf.

Lebensgefahr und Not-OP

Das 20-jährige Opfer wurde von Rettungskräften mit „lebensgefährlichen Stichverletzungen am Oberkörper“ unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht, wo der junge Mann notoperiert und die Lebensgefahr abgewandt wurde.

Auch der 35-jährige Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Fahndung bisher erfolglos

Obwohl die Fahndung nach dem Täter auf Hochtouren läuft, konnten die Ermittler bisher keinen Erfolg verbuchen und den Unbekannten festnehmen.

Nach Angaben des Leiters der Staatsanwaltschaft Tübingen, Prof. Dr. Michael Pfohl, wertet man den Fall als versuchtes Tötungsdelikt. Allerdings wird derzeit noch aus ermittlungstaktischen Gründen von einer öffentlichen Fahndung abgesehen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Täterbeschreibung:

Alter: etwa 20 – 25 Jahre

Statur: 1,70 – 1,80 Meter, schlank, sportliche Figur



schwarze Haare, dunkler Teint, augenscheinlich arabische oder afrikanische HerkunftBekleidung: keine Angaben

Hinweise zu Tat und Täter erbittet der Kriminaldauerdienst der Polizei Pforzheim unter Telefon 07231 / 186 – 4444.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und länger wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft etabliert. Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik.

Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem die Spaltung der Gesellschaft durchgeführt wird. Um die Macht zu ergreifen, kann jedes Versprechen und jeder Kompromiss gemacht werden – das betonte Lenin immer wieder. Um ihre Ziele zu erreichen, sei es erlaubt, skrupellos vorzugehen.

Mittlerweile wurden die öffentlichen Institutionen der westlichen Gesellschaft tatsächlich heimlich von kommunistischen Kräften unterwandert und übernommen. Für eine Weltregierung eintreten, die Rolle der Vereinten Nationen bewusst übertreiben, die Vereinten Nationen als Allheilmittel zur Lösung aller Probleme in der heutigen Welt darstellen – all das ist Teil eines Versuchs, Gott zu spielen und die Zukunft der Menschheit durch manipulierende Macht zu gestalten.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]