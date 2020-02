Chinas KP hält Hongkong für Beamten-Flucht nach Europa offen – Bürger wollen keinen „Seuchenhafen“

Bislang soll es 26 bestätigte Infektionen mit dem Wuhan-Coronavirus in Hongkong geben. Ein 39-jähriger Mann aus Hongkong starb bereits nach seiner Wuhan-Reise. Seit Montag, (5.2), streiken zahlreiche medizinische Mitarbeiter und fordern die vollständige Grenzschließung der ehemaligen britischen Kronkolonie nach China hin.

Am Abend des 7. Februar erklärte die an der Grenze zu Hongkong gelegene chinesische Großstadt Shenzhen, dass alle Wohnviertel ab sofort einen Quarantäne-Verwaltungsmodus einführen und die Bewohner zu Hause bleiben sollen.

Noch am selben Abend strömten laut dem Hongkonger Online-Nachrichtenportal „The Stand News“ viele Reisende zum Shenzhen Bay-Grenzesübergang, um nach Hongkong einzureisen. Gegen 22.30 Uhr stand an der Grenze eine ein Kilometer lange Schlange von Taxis. Die Fahrgäste, meist Einwohner von Shenzhen, wollten schnell noch nach Hongkong fliehen.

Die Hongkonger Regierung hatte zuvor bereits angekündigt, ab 0 Uhr am Samstag, 8. Februar, alle Einreisende vom Festland China (Festland-Chinesen, Hongkonger Bürger und auch Ausländer) für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen.

Die Statistik des Immigration Departments der Hongkonger Regierung erfasste am Freitag, 7. Februar, 95.982 Menschen, die nach Hongkong eingereist waren. Dies waren 17 Prozent mehr als am Vortag. 13 Prozent von ihnen waren Festland-Chinesen, die zumeist über die Shenzhen Bay-Grenze nach Hongkong kamen.

Doch Carrie Lam, Hongkongs Regierungschefin und verlängerter Arm von Peking, verhält sich zögerlich, was die Abschottung von China betrifft.

Denn sollte Hongkong wirklich die Grenzen zu China schließen, hätte dies große internationale Auswirkungen. Andere asiatische Länder würden wahrscheinlich folgen und Flüge aus China blockieren. Doch Hongkong braucht die Erlaubnis der Kommunistischen Parteiführung in Peking für einen solchen Schritt.

Nachdem die WHO am 30. Januar die internationale Notlage ausgerufen hatte, schloss Carrie Lam zwar Teile der Grenze, ließ jedoch einige wichtige Punkte offen, darunter den Shenzhen Bay Port, als Verbindung nach China, und den Hong Kong Airport, als Verbindung in die Welt.

Simon Lau Sai Leung (54), Senior Politikkommentator für verschiedene Medien in HK und ehemaliger Vollzeit-Regierungsberater der Hongkong-Regierung für die China-Politik (2006 – 2012), sagte gegenüber der „Epoch Times Hongkong“ im Interview:

Viele Leute spekulieren auch, viele hochrangige Menschen folgen der KP, zum Beispiel die Führungsschichten in den Unternehmen und in der Wirtschaft, hochrangige Funktionäre auf unterschiedlichen Ebenen und die KP-Elite, für sie sei Hongkong eine Fluchttür zur Rettung. Spielt Hongkong diese Rolle? Ich sage ja, absolut,“ sagt Simon Lau, Journalist und TV-Moderator in Hongkong.

Laut Simon Lau hatte Chinas KP-Chef und Staatsführer Xi Jinping kürzlich erst eine strenge Anordnung erlassen, wonach alle Beamten entlassen werden sollen, wenn sie gegen die Regeln und die Disziplin verstoßen. Die Beamten müssen also in China bleiben, schicken aber ihre Familienmitglieder, Verwandte, Ehefrauen, Kinder und sogar Freunde aus China heraus: „Also flogen diese Leute durch die Fluchttür von Hongkong. Dies ist nun die Fluchttür der gesamten Machtgruppe.“

Als Carrie Lam sagte, dass die Beziehungen zwischen Hongkong und dem Festland sehr eng seien, hatte sie nicht gelogen. Lau gab aber zu bedenken, dass dies nicht für die gewöhnlichen chinesischen oder Hongkonger Bürger gilt, sondern für die Elitegruppe der Kommunistischen Partei Chinas.

Was tun, wenn das Flugzeug in Guangzhou nicht abfliegen kann und der Flughafen Baiyun nicht nach Kalifornien ausfliegen kann? Dann müssen die Verwandten und Freunde aus der Provinz Guangdong durch die Bucht von Shenzhen nach Hongkong kommen. Machen Sie also einen Flug nach Hongkong, oder?“, so Simon Lau.

Das sei auch der Grund, warum die Bürger von Hongkong so wütend auf Carrie Lam sind: Sie kümmere sich nur um die Interessen der Adligen der KPCh und opfere dabei die Interessen ihrer Bürger, so Lau.

Die Hongkonger Bürger kämpfen nun nicht mehr nur um ihre Freiheit und für Demokratie, sondern um ihr Überleben. Doch die Ironie des Schicksals will es so, dass sie bereits gut darauf vorbereitet sind. Viele Menschen hätten bereits Masken, so Lau, wenn sie auf die Straße gehen. Noch vor dem Neujahr kauften viele seiner Freunde Masken. Und die KP-Anhänger, offiziell als Unterstützer der Regierung bezeichnet?

Unterstützen Sie die Kommunistische Partei Chinas, denn hinter der Kommunistischen Partei Chinas verbirgt sich die schwarze Hand, Gewalt zu stoppen.

„Gewalt stoppen und Chaos unterdrücken“, hieß es und diese Leute würden einfach an die Regierung glauben. Dadurch sollte die Kommunistische Partei Chinas unterstützt werden, die hinter der Hongkonger Regierung steht. Die KPCh habe ihnen gesagt, dass die Wuhan-Epidemie ein Gerücht sei. „Erinnern Sie sich, dass die Wuhan-Regierung zuerst acht Ärzte festgenommen und inhaftiert hatte? Im Dezember letzten Jahres teilte die öffentliche Sicherheit von Wuhan mit, dass sie Gerüchte verbreitet hatten“, erinnerte Lau die Reporterin im Interview.

Doch was wird mit denen, die an die Regierung und damit auch an die KP glauben?

Angesichts der Massen-Proteste seit dem Sommer 2019 in Hongkong für Demokratie und Freiheit stuft Simon Lau die aktuellen Proteste und Streiks in ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit viel höher ein, weil es diesmal keine politischen Forderungen seien, Carrie Lam zum Rücktritt zu bewegen. Diesmal gehe es darum, „ob Hongkong zu einem Seuchenhafen wird“. Viele Menschen denken auch, dass dies mit ihrem eigenen Leben zusammenhänge, so Lau.

Wenn man die erste Phase der Streiks im Gesundheitswesen sehe, sei die Stimme der Unterstützung lauter als jene die dagegen sei.

Und Sie sehen auch, dass die, die organisiert dagegen spielen, nur von den sogenannten ‚Blaue-Seide-Gruppen‘, stammen. Sie gehört zu den roten ‚patriotischen Organisationen‘, die mit dem Büro der Vereinten Nationen in China in Verbindung stehen,“ so Lau.

Wie die „Hong Kong Free Press“ schreibt, werden die Anhänger der Regierung Hongkongs als „blaue Bänder“ (blue ribbons) bezeichnet, da die Farbe der Polizei zuzuordnen sei, während die Demokratie-Anhänger als „gelbe Bänder“ (yellow ribbons) bezeichnet werden.

Wie „South China Morning Post schreibt, werde zwar seit Samstag, 8. Januar, für alle Reisende aus China nach Hongkong eine 14-tägige Quarantänezeit verhängt, wobei die Menschen ein elektronisches Überwachungs-Armband tragen müssen, Tag und Nacht, Kritiker würden aber anführen, dass dies angesichts des täglichen Zustroms vom Festland zu spät komme.

Bereits vergangene Woche wies Carrie Lam Vorwürfe zurück, dass die HK-Regierung zögerlich gehandelt habe. „Nachdem wir frühere Maßnahmen umgesetzt haben, ist die Zahl der einreisenden Personen von 170.991 am 29. Januar auf 28.675 am 4. Februar zurückgegangen“, so die durch die Demokratieproteste und die Hongkong-Wahlen politisch angeschlagene Regierungschefin. Laut Lam sei es jedoch unpraktisch, wegen der engen Verbindungen zwischen Hongkong und China, den grenzüberschreitenden Personenstrom vollständig zu stoppen. „Es würde auch die Versorgung Hongkongs mit Lebensmitteln und anderen Gütern beeinträchtigen.“

Die von den Beschäftigten der öffentlichen Krankenhäuser geforderte Grenzschließung wurde bisher nicht erreicht. Zwar sah sich Lam am Montag durch den starken öffentlichen und politischen Druck in Hongkong zur Ankündigung weiterer Grenzschließungen zum Festland hin gedrängt und schloss ab Mitternacht alle Grenzübergänge außer der Shenzhen Bay, dem gemeinsamen Kontrollpunkt zwischen China und Hongkong, der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke und dem internationalen Flughafen von Hongkong.

Daher ging das Passagieraufkommen nach Angaben der „SCMP“ um 44 Prozent zurück: von 217.085 am Montag (3. Feb.) auf 121.828 am Dienstag (73 % Hongkong-Einwohner, 17 % Besucher aus China, 10 % Übersee-Reisende).

Der Grenzverkehr fand am Dienstag (4. Feb.) zu 57 Prozent auf dem Flughafen Hongkong statt und zu 33 Prozent am Kontrollpunkt nach China, Shenzhen Bay. An diesem Grenzübergang waren am Dienstag 40.000 Menschen unterwegs (Montag: 19.000).

