Dirigentin Maria Eklund im Interview über Shen Yun in Stockholm

NTD TV hat mit der bekannten russisch-schwedischen Dirigentin und Musikerin Maria Eklund ein Interview über Shen Yun Performing Arts geführt. Die Dirigentin Maria Eklund debütierte 2005 am Bolschoi-Theater und bei den Russischen Philharmonikern im selben Jahr. Es folgten Einladungen von den Moskauer Philharmonikern, dem Russischen Staats-Sinfonieorchester, dem Russischen Sinfonieorchester und anderen. Maria Eklund wurde an der Moskauer Musikakademie, der Königlichen Musikakademie in Stockholm und am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium für Gennady Rozhdestvensky ausgebildet. Heute arbeitet sie regelmäßig mit führenden Sinfonieorchestern und Opernhäusern zusammen. Zum Beispiel Berliner Sinfonietta, Russian National Orchestra, Bolschoi-Theater, Arena von Verona, Academic Symphonieorchester der Moskauer Philharmonie.

Epoch Times (ET): Frau Eklund, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie hat Ihnen die Vorstellung gefallen?

Maria Eklund (Eklund): Sie war großartig. Was für mich interessant zu sehen war, ist, dass sich jemand traut, heutzutage etwas wirklich Schönes zu tun. Nicht um die Tradition und die Form zu brechen, sondern um sie aufzubauen und um Ereignisse aus der heutigen Zeit zu zeigen. Es war sehr aufregend.

Die Kostüme sind unglaublich. Die Musik ist wunderschön und traditionell. Die Erhu und der Gesang waren ebenfalls wunderbar. Es ähnelt der europäischen Gesangstradition, hat jedoch viele Besonderheiten, die Sie als Profi hören können. Die Erhu erinnert an die Violine, aber die Pentatonik und der Ton sind ein bisschen anders. Sehr präzise gespielt. Die Künstlerin war unglaublich. Sie war so professionell und die Nuancen waren sehr rein.

ET: Wie hat Ihnen das Orchester gefallen, das aus chinesischen und westlichen Instrumenten zusammengesetzt ist und mit der Tanzdarstellung dargestellt wird?

Eklund: Es war etwas ganz Neues für mich. Zum Beispiel aus der russischen Tradition, wo ich herkomme, war es oft so, dass man die Musik alleine ausdrückt. Hier ist es ein bisschen anders. Manchmal ist die Musik der Hintergrund für die Aufführung und stellt dar, was die Tänzer zeigen. Gleichzeitig ist es manchmal sehr humorvoll. Einige Teile, die Sie sehen, sind der europäischen Tradition sehr ähnlich und auch wieder sehr unterschiedlich.

Es war so aufregend etwas Neues, etwas anderes zu sehen, wonach wir immer suchen. Neue Klänge.

ET: Wie finden Sie die verschiedenen Themen und Charaktere, die in den verschiedenen Tänzen dargestellt werden?

Eklund: Ich mag sie sehr, weil sie sehr direkt und ehrlich waren. Die Aussage der Vorstellung ist sehr klar. Und die Inhalte sind unterschiedlich. Natürlich bin ich kein Spezialist in diesem Gebiet, aber ich dachte, es ginge in Richtung der chinesischen Poesie, aber es ging auch um Dinge von heute, von denen ich persönlich nicht so viel wusste. Ich habe heute viel Neues gelernt. Sowohl als Profi als auch als Zuschauer.

ET: Was haben Sie gelernt?

Eklund: Ich habe neue Instrumente kennengelernt und Traditionen aus verschiedenen Teilen Chinas. Auch moderne Einflüsse aus dem Großstadtleben. Und die Konflikte in der Gesellschaft, die man normalerweise nicht sieht, wenn man zum Beispiel China besucht oder nicht so viel darüber nachdenkt. Ich meine aus politischer Sicht. Aber es geht mehr darum, wie die Menschen darauf reagieren und natürlich gibt es auch einige spirituelle Themen. Es war sehr interessant. Das war alles neu für mich.

ET: Wie fühlen Sie sich als Westliche, wenn Sie chinesische Themen und die chinesische Geschichte sehen?

Eklund: Für mich ist es sehr interessant. All diese alten Reiche vor 2.000 Jahren und vor 5.000 Jahren. Das ist eine so lange Zeit und dennoch können wir Momente aus dieser Zeitspanne einfangen und darstellen, was uns direkt anspricht. All diese Gefühle, die wir heute empfinden, sind schon so oft und in verschiedenen Kulturen empfunden worden und diese Vorstellung zeigt, wie es in China war und das war für mich besonders interessant. Kurz gesagt, wir wissen von einigen Dynastien und haben bei einem Besuch in China all diese wunderschönen Paläste gesehen. Aber diese Vorstellung kreiert genau diese Atmosphäre und verbindet mit der Natur, nicht zu vergessen all diese schönen Kostüme. Es ist einfach sehr, sehr interessant.

ET: Sie erwähnten die alten Werte wie Mitgefühl und Ehrlichkeit, Geduld und Toleranz. Wie inspirieren Sie diese Werte?

Eklund: Ich denke, dass im Grunde alle Kulturen ähnlich sind, weil wir allein geboren werden, allein sterben. Es gibt all diese Werte, die sich in den verschiedenen Kulturen wiederholen, aber verschiedene Bedeutungen haben. Die Mischung zwischen dem Traditionellen und dem Heutigen, die wir in der Vorstellung sehen konnten, war sehr gut und unglaublich beeindruckend. In meinem Leben habe ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen.

ET: Wie finden Sie das Orchester?

Eklund: Sehr sehr gut. Verblüffend. Sowohl die Musiker, als auch die Balance war großartig und die Tänzer sind natürlich einzigartig. Und ihre Techniken. Die Professionalität ist das höchstmögliche, was ich mir vorstellen kann. Es ist sehr interessant, alle diese Qualitäten zu sehen.

ET: Inspiriert Sie diese Art von Leistung als Profi?

Eklund: Ja, natürlich. Ich denke, dass die chinesische Kultur für uns immer interessanter wird.

ET: Was denken Sie über Werte?

Eklund: Es ist schwierig, diese Frage einfach zu beantworten, weil die Antwort tief im Innern steckt. Wie man über sich selbst denkt, die Gesellschaft, in welcher Zeit und in welcher Periode wir jetzt leben, was sind die Grundwerte und Fragen in der Gesellschaft. Für mich persönlich geht es immer um Familienwerte und Freundschaft und Ehrlichkeit. Und auch die eigene Art … vielleicht. Es klingt sehr einfach freundlich zu sein, aber es ist nicht so einfach.

ET: Was sagen Sie zu Ihrer Familie nach dem heutigen Ereignis?

Eklund: Es gibt viel zu sagen, weil es so viele Eindrücke gibt, so viele Leute, die ich auch getroffen habe nach der Vorstellung. Ich werde Ihnen alles erzählen und insbesondere über die Musik und den Tanz. Mein Sohn ist Schriftsteller. Er schreibt Bücher. Ich denke, er wird sich sehr dafür interessieren. Ich habe heute eine Menge neuer Dinge gelernt. Das werde ich alles erzählen. Die Musik folgte den Emotionen in der Aufführung, und sie war sehr genau.

ET: Glauben Sie, dass es aufgrund der hinzugefügten Instrumente präziser war als wenn Sie die chinesischen Instrumente weggenommen und versucht hätten, das selbe zu tun?

Eklund: Diese besonderen chinesischen Instrumente zu hören, kreiert eine ganz spezielle Atmosphäre. Aber auch die lustigen Dinge, die sie mit der Musik ausdrücken, sind wichtig. Es wird auf eine ganz besondere Weise gemacht.

