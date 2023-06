Studie: Saftkonzentrat aus japanischer Pflaume gut für das Herz

Forscher haben herausgefunden, dass sich die Einnahme von Saftkonzentrat der japanischen Pflaume positiv auf Bluthochdruck auswirkt.

Laut der Deutschen Hochdruckliga leidet etwa ein Viertel der Weltbevölkerung an Bluthochdruck (medizinisch: Hypertonie). – In Deutschland sei es sogar fast jeder dritte Bundesbürger. Bluthochdruck ist indes meist die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wird mittels modernen Medikamenten behandelt. Dennoch haben Menschen mit Bluthochdruck ein höheres Risiko, an Herzinfarkt, Herzversagen un…