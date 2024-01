Gesundheit Fit im Alltag

Wie viel Bewegung braucht der Mensch am Tag?

Der Mensch verbringt immer mehr Zeit im Sitzen und treibt weniger Sport – etwas, das für die körperliche Gesundheit enorm schädlich ist. Für US-amerikanische Forscher ist es an der Zeit, alle Hebel in Bewegung zu setzen: am besten alle halbe Stunde für fünf Minuten.