Die verschwiegenen Fakten: Hintergründe des 6. Januar und seine Folgen (Teil 2)

Zusammenfassung des 1. Teils: Am 6. Januar fanden in Washington, D.C. umfangreiche Kundgebungen und Proteste statt. Diese wurden von der Überzeugung vieler angetrieben, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 durch Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt wurden, was zu einer massiven Menschenansammlung führte, die Druck auf den Kongress ausübte. Die Ereignisse dieses Tages führten zu weitreichenden Folgen für die amerikanische Gesellschaft, einschließlich beispielloser Maßnahmen von Bundesbehörden und ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Bürgerrechte, sowie zu Gewalt und Krawallen, die in Todesfällen und zahlreichen Verletzungen resultierten.

Wie haben das FBI und das Justizministerium reagiert?

Schnell wurde beschlossen, die größte strafrechtliche Untersuchung in der Geschichte der USA zur Verfolgung von Demonstranten und Randalierern einzuleiten. Der Oberste Staatsanwalt Michael Sherwin bezeichnete den Einsatz als „Shock and Awe (Schock und Schrecken)“-Kampagne in Anlehnung an die US-Invasion im Irak während des Persischen Golfkriegs.

Das FBI richtete eine Website mit Fotos krimineller Verdächtiger ein, und eifrige Onlinedetektive zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Personen identifizierten und sie dem FBI übergaben. Das Justizministerium richtete eine „Schnellanklage“-Einheit ein, um gegen eine lange Liste von Verdächtigen Anklage zu erheben.

Die Demonstranten wurden von Nachbarn, ehemaligen Klassenkameraden und – in einigen Fällen – von Ex-Ehepartnern und Kindern an das FBI verraten. Die Zahl der Verhaftungen hält seit drei Jahren unvermindert an und beläuft sich inzwischen auf fast 1.250.

Wie hat das FBI die Verhaftungen von Verdächtigen gehandhabt?

Die Praxis des FBI, in Dutzenden Fällen SWAT-Teams (Special Weapons And Tactics) zur Festnahme von Verdächtigen des 6. Januar einzusetzen, wurde von Bürgerrechtsanwälten sowie derzeitigen und ehemaligen FBI-Spezialagenten verurteilt.

In einem Fall, über den kürzlich The Epoch Times berichtete, war die Familie Westbury aus Lindstrom, Minnesota, mit zwei SWAT-Razzien konfrontiert, wobei es bei der ersten nur um eine Ordnungswidrigkeit ging. Bei der zweiten Razzia waren bis zu 60 Agenten im Einsatz und es wurden Drohnen eingesetzt, um das Grundstück zu überfliegen – sogar bis in den Hühnerstall im Hinterhof.

„Für ein nicht gewalttätiges Vergehen – ein nicht gewalttätiges, nicht strafbares Vergehen – kamen sie mit 20 bis 25 FBI-Agenten in voller Montur und mit AR-15s [leichten, halbautomatischen Gewehren], die alle auf mich gerichtet waren, als wäre ich ein inländischer Terrorist“, sagte Jonah Westbury gegenüber The Epoch Times.

Der ehemalige FBI-Spezialagent Stephen Friend sagte, seine Entscheidung, gegen diese Taktik zu protestieren, habe dazu geführt, dass er ohne Bezahlung suspendiert wurde und schließlich gezwungen war, seinen „Traumjob“ aufzugeben. Er sagte im Mai 2023 zusammen mit Special Agent Garret O’Boyle und Analyst Marcus Allen vor dem Kongress aus.

Werden Angeklagte im Gefängnis misshandelt?

Die Angeklagten haben von zahlreichen Fällen von Misshandlungen durch Gefängniswärter und schrecklichen Lebensbedingungen im Gefängnis des District of Columbia berichtet, das von den Insassen spöttisch als „DC-Gulag“ bezeichnet wird. Verteidiger Joseph McBride hat einen elfseitigen Bericht geschrieben und an die American Civil Liberties Union (ACLU) und Amnesty International geschickt. Er sagte, er habe nie eine Antwort erhalten.

„Die January Sixers [Angeklagten des 6. Januar] werden regelmäßig 22 oder 23 Stunden pro Tag in Einzelhaft in DC-GITMO* festgehalten. Dieser Teil von DC-GITMO, der als Patriot-Unit bezeichnet wird, wurde eigens zur Unterbringung der January Sixers wiedereröffnet“, schrieb McBride.

DC steht für „District of Columbia“, „GITMO“ ist eigentlich kein Akronym, bei dem jeder Buchstabe für ein bestimmtes Wort steht, sondern vielmehr ein verkürzter Spitzname oder ein militärisches Rufzeichen. Es leitet sich von den ersten Silben von „Guantanamo“ ab und wird oft verwendet, um sich speziell auf das Gefangenenlager Guantanamo Bay Detention Camp zu beziehen, das für die Inhaftierung von Personen im Rahmen des sogenannten Krieges gegen den Terror bekannt ist.

„Um es gelinde auszudrücken, die Einrichtung ist ekelhaft. Schwarzer Schimmel, braunes Trinkwasser und schlechte Belüftung sind nur einige der Probleme in der Einrichtung selbst.“

Der U.S. Marshals Service führte am 2. November 2021 eine unangekündigte Inspektion der Einrichtung in D.C. durch, die zur Verlegung von etwa 400 Insassen führte. Aber die Angeklagten vom 6. Januar wurden nicht verlegt. Zwei Tage später forderten vier Mitglieder des Kongresses Zugang zum Gefängnis, nachdem sie vom stellvertretenden Gefängnisdirektor wiederholt abgewiesen worden waren.

Interviews mit Untersuchungshäftlingen am 4. November 2021 veranlassten die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, einen 28-seitigen Bericht mit dem Titel „Unusually Cruel“ (Ungewöhnlich grausam) zu veröffentlichen, in dem die Bedingungen in der Einrichtung detailliert beschrieben werden. Am 6. Januar berichteten Gefangene, dass sie gezwungen wurden, bei Licht zu schlafen, und ihre Matratzen mitten in der Nacht durch das Gefängnis tragen mussten. Andere berichteten von körperlichen Misshandlungen, darunter ein Häftling, der sagte, die Wärter hätten ihn mit dem Kopf voran auf den Betonboden fallen lassen.

Warum war die Nationalgarde nicht im Kapitol?

Laut dem ehemaligen Polizeichef des Kapitols, Steven Sund, wurde sein Antrag auf Entsendung der Nationalgarde vor dem 6. Januar abgelehnt, weil „Pelosi sich niemals darauf einlassen würde“, womit er sich auf die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi aus Kalifornien, bezieht.

Sund äußerte sich bei einer Anhörung des Unterausschusses für Aufsicht des Komitees für die Verwaltung des Repräsentantenhauses am 19. September 2023. Die Behauptung über Pelosi stammte vom ehemaligen Sergeant at Arms des Senats, Michael Stenger, sagte Sund aus.

Laut dem ehemaligen hochrangigen Trump-Berater Kash Patel genehmigte Präsident Trump am 6. Januar 2021 bis zu 20.000 Truppen der Nationalgarde für den Einsatz in Washington und anderswo. Aber der Einsatz dieser Truppen wurde später von der Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, und der US-Kapitolpolizei abgelehnt. Patel sagte, die ehemalige republikanische Abgeordnete Liz Cheney habe die Öffentlichkeit in die Irre geführt, indem sie behauptete, Trump habe nie Truppen für das Kapitol bestellt.

„Sie kennt die Wahrheit. 45 [Trump, der 45. Präsident] hat die Nationalgarde Tage vor dem 6. Januar autorisiert, und Pelosi und Bowser haben es abgelehnt“, sagte Patel gegenüber The Epoch Times im Jahr 2022. „Cheney weiß, dass es für jeden Präsidenten verfassungswidrig ist, dem Militär jemals einen Einsatz im Inland zu befehlen. Er kann ihren Einsatz nur genehmigen; dann muss ein Ersuchen vorliegen.“

Sund schilderte seine frustrierten Bemühungen am 6. Januar, die Genehmigung zu erhalten, die Nationalgarde zur Unterstützung anzufordern, und dann gegen den Widerstand des Verteidigungsministeriums ankämpfen zu müssen. Er sagte, dass die Staatspolizei von New Jersey schneller am Kapitol eintraf als die Nationalgarde, die nur wenige Minuten vom Kapitol entfernt stationiert war.

Als die Nationalgarde am 6. Januar auf dem Gelände des Kapitols eintraf, hatte die Polizei die Ordnung wiederhergestellt und die meisten Demonstranten vertrieben.

Welche rechtlichen Fragen haben sich aus den Anklagen vom 6. Januar ergeben?

Im Dezember 2023 stimmte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu, eine Anfechtung der Verwendung eines Wirtschaftskriminalitätsgesetzes durch das Justizministerium anzuhören, um mehr als 330 Angeklagte des 6. Januar wegen „korrupter Behinderung eines offiziellen Verfahrens“ zu verfolgen, eines Verbrechens, das mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Die Bundesstaatsanwälte behaupten, dass die Verzögerung einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zur Anhörung von Einsprüchen der Wähler und zur Auszählung der Stimmen des Wahlmännerkollegiums bei der Präsidentschaftswahl eine Straftat nach 18 U.S. Code Section 1512(c) darstellt.

Die Verteidiger argumentieren, dass das Gesetz, das als Sarbanes-Oxley Act von 2002 erlassen wurde, nur zur Verfolgung von Unternehmensbetrug in börsennotierten Unternehmen gedacht war, nicht aber zur Verfolgung politischer Proteste nach dem ersten Verfassungszusatz. Der Fall Joseph W. Fischer gegen die Vereinigten Staaten ist der erste Fall vom 6. Januar, der in den Terminkalender des Obersten Gerichtshofs aufgenommen wurde, und könnte große Auswirkungen auf viele Fälle haben, wenn das Oberste Gericht die Maßnahmen des Justizministeriums ablehnt.

Dutzende andere Fälle vom 6. Januar befinden sich in verschiedenen Stadien der Berufung. In diesen Fällen wird behauptet, das Justizministerium habe den Verteidigern entlastende Beweise vorenthalten, was zu unfairen Gerichtsverhandlungen geführt habe. In anderen Fällen wird die Weigerung von Bundesrichtern, Anträgen auf Verlegung des Verhandlungsortes stattzugeben, als Beweis dafür angeführt, dass die Angeklagten nicht vor Geschworenengerichte gestellt werden, die ihresgleichen sind.

Welche Auswirkungen hatte die Veröffentlichung des Sicherheitsvideos vom Kapitol?

Im Jahr 2022 gewährte der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), „Fox News“, The Epoch Times, „Just the News“ und der Kolumnistin Julie Kelly exklusiven Zugang zu mehr als 40.000 Stunden an Sicherheitsvideos der Capitol Police.

Das diesen Medien zur Verfügung gestellte Videomaterial führte zu einigen Enthüllungen, einschließlich eines wichtigen Blicks auf die medizinische Versorgung von Boyland, als sie auf den Transport durch einen Krankenwagen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von Washington wartete.

Das Repräsentantenhaus hat jedoch etwa die Hälfte der von The Epoch Times angeforderten Videos nicht zur Verfügung gestellt, was die Möglichkeiten der Medien einschränkt, vollständig über die Ereignisse des 6. Januar zu berichten.

Der republikanische Parlamentspräsident Mike Johnson hat ein Unternehmen damit beauftragt, die Gesichter identifizierbarer Personen auf dem Video unkenntlich zu machen. Damit hat er eine Welle von Beschwerden in den sozialen Medien ausgelöst. Diese Entscheidung würde Medien und Angeklagte daran hindern, Gesichtserkennungssoftware zu verwenden, um verdächtige Personen aufzuspüren und die Anzahl der verdeckten Ermittler und Informanten in der Menschenmenge an diesem Tag zu bestimmen.

Wie geht es mit den Ermittlungen zum 6. Januar weiter?

Es bleibt abzuwarten, ob die Republikaner im Repräsentantenhaus erfolgreich auf ein neues Komitee zum 6. Januar drängen werden, um die unzähligen Fragen zu untersuchen, die von dem von den Demokraten kontrollierten Sonderausschuss des Repräsentantenhauses im Jahr 2022 ignoriert wurden.

Zu den wichtigsten ungelösten Fragen gehört die Rolle, die verdeckte Ermittler, Bundesagenten und Informanten in der Menschenmenge am 6. Januar gespielt haben.

Gerichtsdokumente, die von dem am 6. Januar Angeklagten William Pope aus Topeka, Kansas, eingereicht wurden, enthüllten die Anwesenheit von Dutzenden verdeckten Beamten der elektronischen Überwachungseinheit des Metropolitan Police Department am 6. Januar.

Einer dieser Beamten nahm offenbar als Aufwiegler teil, half den Demonstranten über die Polizeisperren hinweg und drängte sie, zum Kapitol hinauf- und hineinzugehen.

Der Radiojournalist Bobby Powell hat drei Jahre lang versucht, Ermittler und Journalisten dazu zu bringen, sich ein Video anzusehen, das er auf der Ostterrasse des Kapitols aufgenommen hat und das einen Mann zeigt, der wie ein verdeckter Ermittler aussah und eine große Glasscheibe in einem Fenster des Kapitols zerstörte. Die Geschichte von Powell wird in der neuen Dokumentation von The Epoch Times, „Die wahre Geschichte des 6. Januar 2021“, erzählt.

Es wird wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die angebliche Falschaussage im ersten Prozess gegen den Gründer von Oath Keepers (Eideshüter), Stewart Rhodes, und vier weitere Angeklagte haben, der vom 27. September bis 29. November 2022 lief.

Der Journalist Steve Baker von „Blaze Media“ sagt, seine Videountersuchung habe gezeigt, dass eine angebliche Konfrontation zwischen den Oath Keepers und dem USCP Officer Harry Dunn nie stattgefunden habe, weil der Zeuge – USCP Special Agent David Lazarus – zu diesem Zeitpunkt weder in der Nähe von Dunn noch in der Nähe der Oath Keepers war.

Die Enthüllungen lassen ernsthafte Zweifel an den Aussagen von Lazarus und Dunn im Prozess gegen die Oath Keepers aufkommen. Ein Verteidiger der Oath Keepers, Brad Geyer, sagte, die Entwicklung sollte dazu führen, dass die Schuldsprüche der Oath Keepers aufgehoben werden.

Das vielleicht größte Rätsel bleibt die Identität der Person, die am 5. Januar 2021 Rohrbomben in den Zentralen der Republikaner und der Demokraten in Washington platziert hat.

Das FBI hat seine Belohnung erhöht – sie liegt jetzt bei 500.000 Dollar für Informationen, die zu einer Verhaftung führen –, hat aber in den letzten drei Jahren nur geringe Fortschritte erzielt.

Die Bundesbehörde für Alkohol, Tabak, Feuerwaffen und Sprengstoffe (ATF) hat sich geweigert, ihre Analyse der Bomben freizugeben, nachdem The Epoch Times im Jahr 2022 einen Antrag auf Informationsfreiheit gestellt hatte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „An Explainer of Jan. 6 and Its Aftermath“ (deutsche Bearbeitung jw).