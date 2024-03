Ausland Großeinsatz gegen Drogenbanden

Gefängnisaufstand in Ecuador beendet – Banden erklärten dem Staat den „Krieg“

In Ecuador wurde der Häftlingsaufstand in einem Gefängnis in der Hafenstadt Guayaquil beendet. „Wir haben die Lage wieder unter Kontrolle“, teilte der Präsident mit.