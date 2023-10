LIVE-TICKER Israel 8. Oktober: Iran unterstützt Hamas – Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats

„Bei 9/11 gab es 3.000 Tote. Für die israelische Bevölkerung entspricht das, was passiert ist, mehr als dem 2,5-fachen dieser Zahl, relativ gesehen. Stellen Sie sich 10.000 Tote am 11. September vor.“ Das sagen israelische Reporter der Epoch Times vor Ort. Israel wird von der Hamas angegriffen, auch die Terrororganisation Islamischer Dschihad ist beteiligt.

Israel wurde am 7. Oktober von der Hamas überfallen. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben den Kriegsfall ausgerufen, Heer, Marine und Luftwaffe befinden sich im Kriegsalarm. Neben Raketen und Schusswechseln werden auch Bewohner Israels von der Hamas entführt. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen – unsere Kollegen der Epoch Times Israel sind mittendrin.

Diese warnen: „Es handelt sich nicht um einen gleichberechtigten oder ausgewogenen Kampf zwischen Ländern, sondern um eine Terrorgruppe, die Hamas, die in Israel eindringt und unbewaffnete Zivilisten tötet und entführt.“ Was am 7. Oktober – dem Tag des Angriffes – geschah, kann im ersten Teil des Tickers nachgelesen werden.

+++ TICKER 8. Oktober +++

9:28 Uhr – Die Kämpfe in Kfar Gaza, Kibbuz Bari und Kisupim gehen weiter. Die Behörden wandten sich an die Bewohner von Rosh Hankara, Adamit, Hanita, Ilon, Batz und Tzova und empfehlen die Evakuierung in den nächsten 24 bis 48 Stunden ins Hinterland. Örtliche Notfallteams seien unterwegs, um dabei zu helfen.

9:05 Uhr – Es gibt Berichte über Terroristen, die in der Nähe von Moshav Ya’ad getötet wurden, und über Kämpfe im Kibbuz Kfar Gaza. Der IDF-Sprecher veröffentlichte zudem ein Dokument über einen Angriff auf die Infrastruktur der Hisbollah in der Region Mount Dov. Es wurde nicht näher angegeben, um welche Infrastruktur es sich handelte. Dabei wurde wohl ein ferngesteuertes Fluggerät eingesetzt.

9:20 Uhr – Der israelische Armee nennt ihren Einsatz „Eiserne Schwerter“, am Samstagabend kämpfte sie eigenen Angaben zufolge an „22 Orten“ gegen Anhänger der Hamas. Die Hamas spricht von der „Operation Al-Aksa-Flut“.

US-Außenminister Antony Blinken telefonierte angesichts der aktuellen Krise mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Blinken rief „alle Führungen in der Region“ auf, die Angriffe auf Israel zu verurteilen. Laut dem Sprecher des US-Außenamts, Matthew Miller, sprach Blinken zudem mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Schukri über die „Dringlichkeit einer sofortigen Einstellung“ der Kämpfe. Ägypten gilt als wichtiger Vermittler zwischen Israel und der Hamas.

Die Vereinten Nationen beriefen für Sonntag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrat ein, bei der es um die Lage im Nahen Osten gehen soll.

8:30 Uhr – Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) melden mehr als 250 Tote und über 1500 Verletzte.

Reporter der Israelischen Epoch Times erklären dazu: „Bei 9/11 gab es 3.000 Tote. Für die israelische Bevölkerung entspricht das, was heute passiert ist, mehr als dem 2,5-fachen dieser Zahl, relativ gesehen. Stellen Sie sich 10.000 Tote am 11. September vor. Das ist der Punkt, an dem wir uns in Bezug auf das Ausmaß dieser Angelegenheit befinden.“ Israel hat 9,04 Millionen Einwohner.

8:28 Uhr – Der Iran lobt die Angriffe der Hamas. Ein Militärberater des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei brachte seine Unterstützung für den massiven Angriff auf Israel zum Ausdruck und sprach von einem „stolzen Einsatz“ der Hamas.

Die pro-iranische radikalislamische Hisbollah im Libanon gratulierte der Hamas ebenfalls zu ihrem „heldenhaften, großangelegten“ und „siegreichen“ Einsatz gegen Israel. Die militante Hisbollah unterhält gute Beziehungen zur radikalislamischen Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert.

8:15 Uhr – Die Luftwaffe hat eine militärische Infrastruktur im Haus des Chefs der Hamas-Geheimdienstabteilung angegriffen.

7:45 Uhr – Der Kommandeur der Nahal-Brigade, COL Jonathan Steinberg, wurde bei einer Konfrontation mit einem Terroristen getötet. Das gaben die IDF bekannt.

7:30 Uhr – 24 Stunden nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus dem Südlibanon reagiert. Die israelische Artillerie sei dabei, „das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem ein Schuss abgefeuert wurde“, erklärte die israelische Armee am Sonntagmorgen. Weitere Einzelheiten nannte die Armee nicht.

Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte ihrerseits am Sonntag, sie habe „eine große Anzahl von Artilleriegranaten und Lenkraketen“ auf israelische Stellungen an der Grenze abgefeuert. Die Schüsse seien „aus Solidarität“ mit dem Großangriff der Hamas abgefeuert worden, hieß es.

In Israel wurden nach den Hamas-Angriffen Befürchtungen laut, die Hisbollah könnte das Land von Norden her ebenfalls angreifen. US-Präsident Joe Biden sicherte Israel die „felsenfeste und unumstößliche“ Unterstützung der USA zu. Zugleich warnte er, dies sei „nicht der Moment für irgendeine feindliche israelfeindliche Seite, diese Angriffe zu ihrem Vorteil auszunutzen“.

7:25 Uhr – Bisher ist nicht bestätigt, dass es sich bei einem in den Sozialen Medien gezeigten Video um eine von der Hamas gekidnappte deutsche Staatsbürgerin handelt. Demnach sei eine deutsche Staatsbürgerin namens Shany Luke (23) brutal ermordet worden und in einem der Videos der Hamas zu sehen, wo sie gefoltert und nackt präsentiert werde. Sie sei auf einer Party mit vielen anderen jungen Israelis in der Nähe von Gaza gewesen. Dort wurden viele getötet oder gekidnappt.

Netanjahu: Ein „uns aufgezwungener Krieg“

6:55 Uhr – Die IDF griffen in der Nacht zehn von der Hamas genutzte operative Infrastrukturen an. Darunter war ein Geheimdiensthauptquartier und ein militärisches Objekt der Luftwaffe der Hamas.

6:50 Uhr – „Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde“, erklärte Netanjahu am Sonntagmorgen auf X, ehemals Twitter, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas in der Nacht weiter andauerten.

Die erste Phase ende „mit der Vernichtung der Mehrheit der feindlichen Streitkräfte, die in unser Territorium eingedrungen sind“, betonte der israelische Regierungschef. Gleichzeitig sei mit der „Offensivphase“ begonnen worden, die „ohne Einschränkungen und Ruhepausen“ weitergehen werde, bis Israel seine Ziele erreicht habe.

Netanjahu hat eine harte Reaktion angekündigt und alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in „Trümmer“ legen, sagte Netanjahu am Samstagabend in einer Fernsehansprache, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas weiter andauerten.

„Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein“, betonte der israelische Regierungschef. Mit Blick auf die Hamas-Angriffe sprach Netanjahu von einem „schwarzen Tag“ für sein Land und die Bevölkerung, wofür sich Israel „rächen“ werde. Die israelische Armee werde all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu „zerstören“.

„Was heute passiert ist, hat es in Israel noch nie gegeben, und ich werde dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt“, erklärte Netanjahu. Bereits zuvor hatte der Regierungschef den Großangriff der Hamas als „Krieg“ eingestuft.

6:15 Uhr – Der israelische Generalmajor Gershon HaCohen erklärt: „Jeder Vater muss seinem Sohn beibringen, sich zu verteidigen, jeder Bürger, der die Grundvoraussetzungen erfüllt, muss eine Waffe tragen dürfen.“

Raketen, die am 7. Oktober gegen 20:00 Uhr israelischer Zeit auf Tel Aviv und die umliegenden Städte abgefeuert wurden. Quelle: Gaza Communication Network

6:00 Uhr –Angesichts der massiven Angriffe der palästinensischen Hamas-Organisation auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) zu einer Solidaritätsdemonstration für das Land am Sonntag in Berlin aufgerufen. Die Kundgebung soll um 14:00 Uhr vor dem Brandenburger Tor beginnen. Organisiert wird sie vom Jungen Forum der DIG, der Jüdischen Studierendenunion sowie vom jüdischen Verein Werteinitiative. Geplant ist die Demo bis etwa 15:30 Uhr.

