Project Veritas filmt Aktivist der Demokraten: Wenn Trump gewinnt, streben linke Militante einen Bürgerkrieg an

Wie weit ein Aktivist der Demokratischen Partei gehen würde, wenn US-Präsident Donald Trump am 3. November wiedergewählt wird, zeigen seine jüngsten Worte. Kristopher Jacks will politischen Wandel notfalls mit Gewalt erreichen und schreckt auch vor Attentaten auf Milliardäre nicht zurück. Amazon-Gründer Bezos steht an der Spitze seiner Liste.

Im Oktober veröffentlichte das konservative Investigativ-Team Project Veritas ein Video mit Kommentaren vom Aktivisten der Demokratischen Partei, Kristopher Jacks, das im Januar 2020 mit einer versteckten Kamera gedreht wurde. In dem Video sagte der Vorsitzende der Colorado-Zweigstelle von „Our Revolution“, dass er alles tun werde, „was moralisch vertretbar ist, um zu gewinnen“:

Ich werde lügen. Ich werde betrügen. Ich werde stehlen. Denn das ist in diesem politischen Umfeld moralisch akzeptabel. Das ist absolut akzeptabel.“

Er rief alle auf, für eine glänzende Zukunft zu kämpfen, oder „wir haben ‚Mad Max‘“. Eine offensichtliche Anspielung auf den dystopischen George Miller-Film aus den 1970er Jahren, in dem die Welt in einer nahen Zukunft mit Gewalt und viel Blutvergießen regiert wird.

Lasst uns eine bessere Zukunft schaffen. Ich würde sogar Menschen die Treppe hinunterstoßen, solange sie nicht sterben, damit dies geschieht“, so Jacks im Video.

Jacks bestätigt seine Aussagen auf Nachfrage des Veritas-Gründers

Als Veritas-Gründer James O’Keefe schließlich Jacks zu einem späteren Zeitpunkt persönlich konfrontierte, bestätigte er seine Aussagen im früheren Video: „Ja. Ich werde Leute anlügen, die uns anlügen. Ich werde Leute betrügen, die uns betrügen. … Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe“.

Auf welche Art von Betrug bei der US-Wahl 2020 er sich genau bezieht, hat er gegenüber O’Keefe nicht gesagt. Er wollte auch nicht sagen, welche Positionen er in der Demokratischen Partei bekleidet. Er sagte nur, er sei Mitglied.

In einem anderen Veritas-Clip, der bei einer Kundgebung von „Our Revolution“ aufgenommen wurde, prahlte Jacks damit, dass er in einer Reihe von Ausschüssen der Demokratischen Partei Positionen innehatte.

Er sagte, die Mitglieder von „Our Revolution“ hätten eine „gute Mehrheit“ im Parteivorstand in Weld County. „Our Revolution“ ist eine gemeinnützige Organisation, die von Senator Bernie Sanders anlässlich des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 ins Leben gerufen wurde. Jacks ist Mitglied der Zweigstelle dieser Organisation in Colorado.

In einem Artikel, den Jacks im August auf der Webseite der Zweigstelle von „Our Revolution“ veröffentlicht hatte, wurde er als „Mitglied des Exekutiv- und Zentralkomitees der Colorado Democratic Party“ bezeichnet. Der Artikel ist nur noch auf einem Webarchiv aufrufbar und ist gleichzeitig mit dem Veritas-Video im Oktober aus dem Netz verschwunden.

„Befreien wir die Menschen aus der Einwanderungsbehörde und geben wir ihnen Waffen“

Veritas hat Jacks schon länger im Visier. Videos des Veritas-Teams zeigen ihn dabei, wie er bei mehreren Gelegenheiten seine Position zur politischen Gewalt erläutert.

Jacks deutete an, dass ein Wahlsieg von Donald Trump linke Militante dazu veranlassen könnte, einen Bürgerkrieg anzustreben. Er schien diese Idee zu unterstützen.

Ich werde am 3. November die ganze Nacht lang in meiner Garage direkt neben meinem Waffensafe stehen, so ernst nehme ich das Ganze“, sagte er.

In einem anderen Fall sagte er: „Wenn es um bürgerkriegsähnliche Gewalttätigkeiten geht, gibt es immer Militärs, wie ehemalige Militärs, die sich für das Richtige einsetzen. … Wenn diese Zeit kommt, dann müssen wir sie miteinbeziehen.“

Er würde in diesem Fall Personen bewaffnen lassen, die von der Einwanderungs- und Zollbehörde festgehalten werden.

Wenn es darauf ankommt, zur Hölle ja, Mann, dann lass uns die Leute in der Einwanderungsbehörde befreien und ihnen Waffen geben. … Wenn ihr wütend seid, dann lasst es uns tun“, sagte er in einer Aufnahme.

Er lobte die anarchokommunistische Gruppe Antifa, deren Anhänger hinter einem Großteil der Ausschreitungen in Städten in ganz Amerika stehen.

„Ich denke, es muss eine militante Gruppe geben, und aus diesem Grund liebe ich die Antifa. Man muss immer jemanden haben, der bereit ist, die Fahne hochzuhalten und zu sagen ‚Nein, das ist die Linie im Sand und wir sind diejenigen, die diese Linie halten‘“, so Jacks weiter.

Macht durch Einschüchterung und Gewalt

Jacks sagte, die Macht der Gewerkschaften ergebe sich aus Einschüchterungen von früheren Gewaltanwendungen: „Sie stechen nicht mehr wie früher zu. Das müssen sie auch nicht mehr, weil sie früher schon auf Menschen eingestochen haben“, sagte er. Seine politischen Amtskollegen beziehen ihre Macht aus der gleichen Quelle.

„Das ist alles, was wir zu sagen haben. Guillotinen. Das ist alles, was wir zu sagen haben“, sagte er. Auf die Frage, was er mit Guillotinen meinte, sagte Jacks:

Wir haben Macht. Populistische Aufstände haben Macht, weil wir früher Menschen getötet haben. Wir haben ihnen die Köpfe abgeschlagen. Wir müssen also jetzt nicht mehr wirklich Köpfe abschneiden. Wir müssen nur sagen, dass wir bereit sind, Köpfe abzuschneiden“.

Falls der ehemalige Vizepräsident Joe Biden die Präsidentschaftswahlen am 3. November gewinnt, will Jacks ihn zwingen, sich der progressiven Agenda der extremen Linken anzuschließen:

„Joe Biden ist vermutlich linksgerichtet und er hat eine funktionierende Unterschriftenhand“, sagte er.

Und solange es eine progressive Gesetzgebung gibt, die auf seinen Schreibtisch kommt, bin ich zuversichtlich, dass wir sein Haus besetzen können. Wir wissen, wo er wohnen wird.“

Er deutete an, dass sein Streit nicht nur mit Republikanern zu tun hat. „Die Hälfte des Kampfes, den ich habe, habe ich nicht mit Republikanern. Nicht mit den Rechten, sondern mit den Gemäßigten in der Demokratischen Partei“, sagte er.

Kampfansage: „Nazis auf der Straße töten“

Wenn ein politischer Wandel durch Gewalt erreicht werden sollte, hat er auch schon einen Vorschlag dafür: Attentate auf Milliardäre zu inszenieren, ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen.

„Man muss Menschen, die Milliardären nahe stehen, überzeugen und die Milliardäre müssen einfach tot auftauchen. Und niemand weiß, was vor sich geht. … Man macht das mit drei oder vier Leuten – genug, um zu sagen, dass das ein Muster ist“, sagte Jacks in einem Video.

„Es braucht einen strategischen Treffer gegen die 0,1 Prozent, die das Sagen haben. Denn genau diese sind es. Das bedeutet irgendwelche Nazis auf der Straße töten, Stiefellecker“, fuhr er fort.

Auf die Frage, welche Milliardäre, sagte er: „Das spielt keine Rolle. Ich meine, [Amazon-Gründer Jeff] Bezos ist an der Spitze der Liste“.

(Mit Material von The Epoch Times USA/sza)

