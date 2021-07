Tod nach Impfung: Fall eines Teenagers beschäftigt amerikanische Gesundheitsbehörde

Jacob war ein 13-jähriger gesunder Teenager. Nachdem er zwei Spritzen mit einem Corona-Impfstoff bekommen hatte, zeigten sich nur leichte Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Fieber. Zwei Tage später war er tot. Der Junge schlief nachts mit leichten Bauchschmerzen ein und wachte nie wieder auf.

Der Tod eines 13-jährigen Jungen im US-Bundesstaat Michigan, der Mitte Juni kurz nach dem Erhalt einer zweiten Injektion des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs verstarb, beschäftigt nun auch die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständige Behörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Erst kürzlich hatte die amerikanische Aufsichtsbehörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) ihre Merkblätter mit Warnungen zu den beobachteten Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergänzt.

Medien berichteten über die Bekanntmachung des Falls auf Twitter durch die Familie. Kurz darauf wurde der Tweet wieder gelöscht – weil die Medien kritisch darüber berichtet hatten. Auch wurde die Berichterstattung Opfer der Twitter-Zensur, versehentlich, wie Twitter später erklärte und die Informationen wieder freigab.

Todesfall wird untersucht

Jade Fulce, eine Sprecherin der CDC, bestätigte am vergangenen Freitag gegenüber der „Detroit News“ per E-Mail: „Die CDC kennt einen 13-jährigen Jungen in Michigan, der nach einer COVID-19-Impfung gestorben ist.“ Der Fall werde derzeit untersucht. Es sei noch verfrüht, eine bestimmte Todesursache anzugeben, so die Sprecherin. Dem Zeitungsbericht nach sei die Fallzahl der Herzentzündungen mit 323 bestätigten Fällen bei Geimpften unter 30 Jahren insgesamt selten. Die überwiegende Mehrheit habe sich davon erholt, heißt es weiter.

Die Übernahme der Untersuchungen zum Tod des Teenagers durch die CDC-Zweigstelle in Atlanta unterstreicht die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Beobachtung und Auswertung solcher Fälle von schweren Impfnebenwirkungen – auch entgegen möglichen politischen Einstellungen und Zensurversuchen auf Social Media. Die Richtlinien der Behörden sind eindeutig und klar. Fulce sagte:

Wenn ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis wie der Tod nach der COVID-19-Impfung an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wird, fordert die CDC alle mit dem Fall verbundenen medizinischen Unterlagen an und überprüft sie, einschließlich Sterbeurkunden und Autopsieberichten.“

Der Tod des Jungen wird derzeit durch den Gerichtsmediziner für den Landkreis Saginaw County, Dr. Russell Bush, und das dort zuständige Gesundheitsamt untersucht. Dr. Bush wollte gegenüber den Medien nicht offiziell offenlegen, welchen Impfstoff der Junge bekommen hatte und wann die Impfung geschah. Der Gerichtsmediziner sagte jedoch: „Wir untersuchen derzeit Toxikologie, Gewebeberichte und Blutuntersuchungen“ und dass es Gespräche mit der CDC und dem Michigan Department of Health and Human Services geben werde.

„Offensichtlich sind alle mit diesem Fall beschäftigt. Wir tun alles, was wir können, was Tests und die Suche nach möglichen Problemen im Zusammenhang mit dem Tod des jungen Mannes angeht“, es werde jedoch eine „ziemlich lange Zeit“ dauern, bis diese Arbeit abgeschlossen sei und die Testergebnisse zurückkommen. Randy Pfau, Operationsdirektor des Michigan Institute of Forensic Science and Medicine und Auftraggeber des Gerichtsmediziners, erklärte, dass es drei bis fünf Monate dauern könnte, bis die Ergebnisse vorliegen.

Bereits vor einigen Tagen kündigte die FDA an, ihre Impfstoff-Datenblätter zu überarbeiten. Dem vorausgegangen war eine ausführliche Überprüfung der Informationen von erhöhten Risiken von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Herzbeutelentzündungen (Perikarditis) nach Impfungen mit den mRNA-Präparaten von Moderna und BioNTech/Pfizer.

Jacob starb unerwartet im Schlaf

Nachdem Jacob C. aus dem kleinen Ort Zilwaukee im US-Bundesstaat Michigan am 13. Juni seine zweite Dosis des Corona-Impfpräparats von BioNTech/Pfizer erhalten hatte, klagte er nach Angaben der Familie über Müdigkeit und Fieber – prinzipiell keine ungewöhnlichen Impfreaktionen. Er war gesund und Grunderkrankungen seien nicht bekannt gewesen.

In der Nacht seines Todes habe er leichte Bauchschmerzen gehabt, nicht stark genug, um sich ernsthaft Sorgen zu machen, erklärte Jacobs Tante, Tami Burages. In dieser Nacht zum 15. Juni schlief Jacob zu Hause ein und wachte nie wieder auf. Die entsetzte Familie machte den Fall publik: „Unsere Familie ist am Boden zerstört“, schrieb Tami in einem Tweet. Sie sei für die Impfung und habe auch ihren Sohn impfen lassen, aber ihr Neffe „Jacob ist jetzt tot“.

Die Beerdigung des Jungen fand am 26. Juni statt. Auf der Website des Bestatters wurde eine Memorial-Seite eingerichtet. Jacob hatte noch drei Geschwister, war auf der Elementary School in Zilwaukee und Mitglied in der kirchlichen Jugendgruppe, war witzig und liebte seine Familie – und Pokémon. Auf seiner Sterbeurkunde war keine Todesursache vermerkt, berichtet die „Detroit Free Press“. Der Familie sei jedoch das vorläufige Autopsieergebnis gesagt worden. Das Herz des Jungen sei bei seinem Tod vergrößert gewesen und es habe Flüssigkeit um sein Herz herum gegeben, erklärte Tami Burages.

Tami Burages ist keine Impfgegnerin. Sie glaubt an die staatlichen Informationen zu den Impfstoffen, bringt aber aufgrund der persönlichen Erlebnisse auch Kritik an: „Ich glaube zwar, dass der Impfstoff Millionen von Leben rettet. Aber sollte jedes unschuldige Kind ein Opferlamm in diesem Bestreben sein?“ Für Tami ist sicher: „Hätte Jacob die zweite Impfung nicht erhalten, wäre er unserer Meinung nach heute noch am Leben.“

Politisch korrekte Selbstzensur

Als die konservative Nachrichten-Website „National File“ den Fall veröffentlichte, wurde der Account von Twitter für zwölf Stunden gesperrt – laut Twitter „aus Versehen“, wie die Epoch Times berichtete.

Auch Tami Burages reagierte impulsiv auf die Berichterstattung über den Tod ihres Neffen. Sie löschte ihren Tweet zu dem traurigen Vorfall und erklärte sich dazu: „Ich habe einen Tweet-Thread über den plötzlichen Tod meines Neffen nach seinem 2. Covid-Shot gelöscht. „Fox News“ und andere rechtsextreme Desinformationsnetzwerke politisieren den Tod und verwenden meinen Tweet, um es zu tun. Sie verursachen noch mehr Schmerz für meine Familie.“

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!