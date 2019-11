Gauland: AfD stellt sich der „Weltstaatsträumereien der grün-schwarz-roten Deutschland-Abschaffer” entgegen

+++ Newsticker +++

Der 10. AfD-Bundesparteitag, bei dem unter anderem ein Antrag für die Abschaffung der sogenannten Unvereinbarkeitsliste diskutiert werden soll, die extremistische Organisationen aufführt, die mit einer AfD-Mitgliedschaft unvereinbar sind, hat begonnen.

„Wir haben zusammen etwas geschafft, was niemand 2013 für möglich gehalten hätte. Wir haben dieses Land verändert und wir haben den Menschen eine Stimme gegeben, die sich allein kaum noch trauten, der Auflösung unseres Nationalstaates in der Merkelschen Willkommenskultur zu widersprechen“, sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland am Samstag in Braunschweig.

LIVE: AfD-Bundesparteitag in Braunschweig

In Deutschland gebe es nun eine „politische Größe, die das deutsche nationale Interesse vor die Europa- und Weltstaatsträumereien der grün-schwarz-roten Deutschland-Abschaffer stellt“, so der AfD-Chef weiter. Kurz vor Beginn des Parteitages hatten Demonstranten mehrere Zufahrtsstraßen zu dem Veranstaltungsort blockiert. Die Personen wurden aufgefordert, die Fahrbahn freizumachen, teilte die Polizei mit. Zudem werden mehrere Kundgebungen mit Tausenden Demonstranten in der Nähe des Parteitags erwartet.

Nicole Höchst tritt gegen Meuthen an

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hat bestätigt, dass sie auf dem AfD-Bundesparteitag in Braunschweig für den Parteivorsitz kandidieren will. Sie trete gegen Amtsinhaber Jörg Meuthen an, sagte Höchst am Samstag am Rande des Parteitags der Nachrichtenagentur AFP. Die Mitgliederzusammensetzung bei der AfD zeige, „dass wir noch einige Frauen zusätzlich ansprechen müssen“, sagte Höchst mit Blick auf die Männerdominanz in der Partei.

Zudem wolle sie mehr Jugendliche ansprechen, die vor allem in den westlichen AfD-Landesverbänden unterrepräsentiert seien. Die 49-Jährige ist Lehrerin, sie sitzt im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren und Jugend und engagiert sich für das Thema Bildung. Bundesweit ist sie bislang wenig bekannt.

Begleitet von Gegendemonstrationen kam die AfD am Samstagmorgen zu ihrem Parteitag zusammen, in dessen Zentrum die Neuwahlen zum Vorstand stehen.

Mehrere Kandidaturen gibt es für den zweiten Posten im AfD-Führungsduo. Als Nachfolger für Amtsinhaber Alexander Gauland tritt der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla an. Kurzfristig seine Kandidatur angemeldet hat zudem der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio, der wiederholt als rechter Scharfmacher in Erscheinung getreten ist. Ebenfalls seine Bewerbung für den Gauland-Posten hat Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg angemeldet, gegen den ein Ausschlussverfahren wegen Antisemitismus- und Rassismusvorwürfen läuft.

AfD-Gegner blockieren Zufahrtstraßen

Kurz vor dem Beginn des AfD-Parteitags haben Demonstranten in Braunschweig wichtige Zufahrtstraßen blockiert. Die Gruppen befanden sich an drei Stellen auf der Straße rund um den Veranstaltungsort, wie ein Polizeisprecher sagte.

Er bezeichnete die Situation als „ruhig“. Die Alternative für Deutschland wollte am Vormittag ihren zweitägigen Bundesparteitag starten. Die Polizei rechnet mit 10 000 bis 12 000 Demonstranten gegen das AfD-Delegiertentreffen. Mehrere Kundgebungen in der Nähe des Parteitags sowie zwei Aufzüge durch die Stadt sind angemeldet.

Tausende demonstrieren gegen AfD-Parteitag in Braunschweig

Vor Beginn des AfD-Parteitags in Braunschweig sind hunderte Menschen in einer „Antifaschistischen Vorabend-Demo“ gegen die Partei auf die Straße gegangen.

Unter dem Ruf „Kein Mensch ist illegal“ zogen die Demonstranten durch das Zentrum von Braunschweig, wie eine AFP-Korrespondentin am Freitagabend berichtete. Der „Braunschweiger Zeitung“ zufolge beteiligten sich etwa tausend Menschen an der Demonstration.

Die Polizei Braunschweig teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, aus Reihen des Demonstrationszuges sei es „immer wieder vereinzelt zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen“ gekommen. Demnach waren auch zwei Wasserwerfer im Einsatz. (dpa/dts/afp)