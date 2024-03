Durchschnitt bis 2,3 oder Eignungstest – strengere Zugangsregelungen für Berliner Gymnasien geplant

Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder, auch bei der Schulbildung. So ist der Wunsch vieler Eltern groß, ihre Kinder aufs Gymnasium zu bringen – auch wenn ihre Leistungen das nicht unbedingt hergeben.

In Berlin will Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) nun die Latte für die Erfordernisse höher legen, wie der „Tagesspiegel“ berichtete. Demnach soll ab dem Schuljahr 2026/27 der erforderliche Notendurchschnitt, um in der 7. Klasse ins Gymnasium gehen zu können, auf einer neuen Grundlage ermittelt werden.

Zukünftig werden ausschließlich die Zensuren aus den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache für eine Empfehlung des Gymnasiums herangezogen – genauer gesagt, die drei Zeugnisnoten aus dem zweiten Halbjahr der fünften und dem ersten Halbjahr der sechsten Klasse. Ihre Summe darf nicht höher als 14 sein, was rein rechnerisch einem Durchschnitt von 2,33 entspricht.

Damit fallen sämtliche Leistungen in Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Musik und Sport, die bislang zusätzlich für die Durchschnittsnote herangezogen wurden, aus der Berechnung heraus. Es ist dann nicht mehr möglich, schlechtere Zensuren in Deutsch und Mathematik mit Bestleistungen dieser Fächer zu kompensieren.

Probeunterricht als Eignungstest

Doch auch wenn ein Kind den geforderten Durchschnitt verfehlt und keine Empfehlung fürs Gymnasium hat, besteht noch eine Option. Wenn es im Rahmen eines Probeunterrichts seine Eignung fürs Gymnasium nachweist, steht der Aufnahme nichts im Weg.

Wie „rbb“ berichtete, wird das bislang geltende Probejahr ab der siebten Klasse hingegen abgeschafft. Laut Referentenentwurf müsste demnach kein Schüler, der es ans Gymnasium geschafft haben, befürchten, in der siebten Klasse „aussortiert“ zu werden.

Für das nächste Schuljahr 2024/25 bleibt jedoch alles beim Alten, hier läuft das Auswahlverfahren fürs Gymnasium bereits.

Weitere geplante Änderungen

Neu soll zudem ein Pflichtschuljahr für Jugendliche sein, die nach der zehnten Klasse keine Ausbildung oder eine Berufsvorbereitung absolvieren. Zur Begründung wurde auf rund 3.000 Jugendliche pro Jahr verwiesen, die in Berlin ohne anschließende Perspektive die Schule verlassen.

Auch auf Eltern von Vorschulkindern kommt eine neue Regelung zu. Wenn ihr Nachwuchs keine Kita besucht, aber ein Sprachförderbedarf besteht, sollen sie laut „Berliner Morgenpost“ mindestens ein Jahr vor Schuleintritt in die Kita oder vergleichbare Förderangebote freier Anbieter in Anspruch nehmen.

Elternwahlrecht eingeschränkt

Die Pläne des Bildungssenats bezüglich der Gymnasialstufe stießen bei Eltern auf Kritik. Wie Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses gegenüber „rbb“ äußerte, habe der Vorstoß für Ängste gesorgt.

Die Schule werde noch leistungsbezogener; gleichzeitig werde das Wahlrecht der Eltern einer starken Veränderung unterworfen.

Sollte die geplante Regelung in Kraft treten, könnte es dazu kommen, dass noch mehr gute Schüler an integrierten Sekundarschulen die leistungsschwächeren verdrängen, so Heise. An diesen Schulen können Schüler nach bestandener Prüfung verschiedene Abschlüsse erzielen, von der Berufsbildungsreife bis zum Abitur.