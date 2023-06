„Jetzt geht’s ans Butterbrot“ – Özdemir plant striktes Werbeverbot für „ungesunde Lebensmittel“

Mit der Begründung „zum Schutz der Kinder“ soll in Kürze ein Werbeverbot für bestimmte Lebensmittel greifen. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Der Werbebranche und der Lebensmittelindustrie stehen harte Zeiten bevor. Was demnächst ungesund ist und was nicht, wird anhand von Richtlinien der WHO entschieden.

Fett, Zucker, Zuckerzusatz, Süßungsmittel und Salz. Anhand der Inhaltsstoffe unserer Lebensmittel soll zukünftig darüber entschieden werden, ob dieses als „ungesundes Lebensmittel“ eingestuft wird und damit ein Werbeverbot für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren zum Tragen kommt.

Obwohl das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf seiner Website für „gläsern…