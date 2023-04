Finnland ist nun NATO-Mitglied

Finnland, das östlichste skandinavische Land, grenzt auf über 1.300 Kilometern an Russland. Foto: Screenshot/OpenStreetMap.org

Finnland ist am Nachmittag des 4. April offiziell der NATO beigetreten. Das Land teilt mit Russland eine gemeinsame Grenze von 1.340 Kilometern. Damit rückt das westliche Militärbündnis noch näher an den Kreml. Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an.