„Hongkongs Ende ist nah!“ – Unternehmer bittet Trump in Video: „Retten Sie unsere Kinder!“

In einem emotionalen Video rief der Hongkonger Unternehmer Robert Yuen US-Präsident Trump dazu auf, angesichts von Pekings neuem Sicherheitsgesetz Visa für junge Hongkonger zu erteilen.

Robert Yuen ist ein Hongkonger Geschäftsmann und besitzt mehrere Unternehmen in Hongkong und in den USA. Doch er ist auch Vater zweier Söhne, die in Hongkong Politiker sind. Über 20 Jahre lang lebte er jeweils in den USA und in China und ist für seine Finanzanalysen bekannt. In einem Video appellierte der Unternehmer an US-Präsident Trump, die jungen Menschen in Hongkong zu retten.

Seit einem Jahr wird unser Volk geschlagen. Es gibt Schläger, die heimlich aus Peking kommen und alle möglichen Verbrechen verüben.“ (Robert Yuen, Hongkonger Unternehmer)

Das neue Hongkong-Gesetz wird Aktivitäten kriminalisieren, die von Peking als Bedrohung angesehen werden. Kritiker sagen, Peking wolle damit Vergeltung an den pro-demokratischen Demonstranten üben, die im vergangenen Jahr in Hongkong auf die Straße gingen. Über 9.000 Demonstranten verhaftete die Polizei in Hongkong. Amnesty International berichtete im September 2019, dass Demonstranten in Polizeigewahrsam brutal geschlagen und gefoltert werden.

HK-Unternehmer: Die Kinder des neuen China

Yuen sagt, es sei bedauerlich, dass von den 1,4 Milliarden Chinesen nur diese jungen Menschen den Mut hätten, für die universellen Werte der freien Welt einzutreten und sich für sie zu opfern. Yuen verwies darauf, dass noch nie in der Geschichte so viel von so wenigen für so viele getan wurde und diese Kinder einen letzten Widerstand leisteten, so wie in Dünkirchen: „Sie brauchen Ihre Hilfe.“

Er hofft, das US-Präsident Trump diesen jungen Menschen Hongkongs eine anständige Hochschulausbildung in den USA ermöglichen werde und bittet: „Wenn es Ihre nationalen Ressourcen erlauben, schützen Sie Hongkong bitte wie West-Berlin.“ Dabei verweist Yuen auch auf die zukünftigen Beziehungen zwischen China und den USA

Diese Kinder sind die Saat des neuen China, sie werden die echten Freunde Ihrer Enkelkinder sein.“

Hongkongs Ende und ein möglicher Neuanfang

Im Interview mit NTD Hongkong sagte Yuen, dass der Stadt ein schwieriges Wirtschaftsjahr bevorstehen könnte.

Wir alle wissen, das Ende von Hongkong ist nah.“ (Robert Yuen, Finanzanalytiker)

Yuen geht davon aus, dass die „zwei, drei Billionen US-Dollar in Hongkong“ auf dem Weg zurück in die USA sein werden und dies „sehr, sehr starke Auswirkungen“ auf den Hongkonger Aktienmarkt und den Hongkong-Dollar haben werde, vielleicht sogar auf den chinesischen Yuan in Hongkong.

Ich glaube, alle Menschen in Hongkong und die korrupten chinesischen Beamten, sie werden dasselbe tun: Ihr gesamtes Vermögen auflösen, in US-Dollars wechseln und Hongkong verlassen.“

Weil Hongkong ein wichtiges Tor für China ist, um ausländische Investitionen anzuziehen, appellierte Robert Yuen an die USA, trotz der Auswirkungen auf die Wirtschaft Hongkongs, ihre Investitionen aus Hongkong zurückzuziehen.

Geldwäschezentrum korrupter KP-Beamter

Hongkong sei zum größten Geldwäschezentrum und zur Hauptstadt korrupter Gelder geworden, die von den korrupten chinesischen Beamten gestohlen wurden, merkte der Finanzexperte an.

Die KPCh inszeniere eine Täuschung von Weltklasse, um Billionen US-Dollar aufzusaugen, während sie Hongkong als eine autonome und legitime Stadt darstelle: „Bitte rufen Sie Ihre Investmentbanken aus Hongkong zurück.“

Er verweist darauf, dass Amerika das US-Dollar-Kapital zu Hause besser nutzen könne, anstatt damit erst in China Krebsgeschwüre wachsen und es dann später über die neue Seidenstraße (One Belt, One Road) in den Rest der Welt fließen zu lassen. „Sie sollten all diese kommunistischen Einheiten davon abhalten, weiteres US-Kapital zu erhalten“, so der Hongkonger Unternehmer, der glaube, dass die Welt Hongkong liebe und der Stadt später helfen werde, wieder aufzustehen. (sm)



